نخستوزیر نمایشگاه و کنفرانس هایتکس در اربیل را افتتاح میکند
نمایشگاه و کنفرانس بینالمللی فناوری "هایتکس" با حضور بیش از ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی و با سخنرانی ۴۰ متخصص در حوزهی فناوری و هوش مصنوعی، امروز در اربیل گشایش مییابد
نمایشگاه هایتکس، روز سهشنبه، ۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۵ مهر ۱۴۰۴)، با مشارکت بیش از ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی متخصص در حوزهی فناوری در اربیل افتتاح میشود. این نمایشگاه به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.
شرکتکنندگان در این رویداد، جدیدترین محصولات خود را در زمینهی فناوری و هوش مصنوعی به نمایش میگذارند و همچنین ۴۰ متخصص فناوری در صحنهی نمایشگاه به سخنرانی خواهند پرداخت.
مشارکت گسترده و حمایت از نوآوری
امسال از مجموع ۱۰۰ طرح کسبوکار ارائهشده، ۲۰ طرح انتخاب شده و مورد حمایت مالی قرار میگیرند. این نمایشگاه برای اولین بار شاهد حضور ۳۷ شرکت خارجی، ۱۱ شرکت عراقی و ۷۴ شرکت داخلی از اقلیم کوردستان است.
همزمان با نمایشگاه، کنفرانس هایتکس امسال شامل تعدادی پنل، سمینار و گفتوگو در مورد فناوری، هوش مصنوعی و دیجیتال است که به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.
پلتفرمی برای تبادل فناوری و ایدهها
نمایشگاه HITEX 2025 به عنوان یک پلتفرم نمونه، طرفهای تجاری و فعالان اصلی فناوری در اقلیم را برای تبادل نوآوریهای پیشرفته گرد هم میآورد. علاوه بر این، فضایی ویژه برای گردهمایی برجستهترین متخصصان صنایع پیشرفته فراهم میکند تا جدیدترین دستاوردهای خود را ارائه دهند. این رویداد همچنین مرکزی برای متفکران و اندیشمندان است تا در گفتوگوهای پرشور دربارهی توسعهی فناوری، آیندهی تمدن کشور و پیشرفت بشریت شرکت کنند.
نمایشگاه بینالمللی فناوری اربیل (HITEX) بزرگترین نمایشگاه و کنفرانس سالانه عراق در زمینهی فناوری و محصولات الکترونیکی است که در نمایشگاه بینالمللی اربیل برگزار میشود. هدف آن ارتقاء بازار داخلی و فراهم آوردن دسترسی مصرفکنندگان به محصولات سطح بالای جهانی است.
افتتاح توسط نخستوزیر
مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، ساعت ۱۰:۰۰ صبح امروز سهشنبه، ۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۵ مهر ۱۴۰۴)، نمایشگاه فناوری «هایتکس» را در اربیل افتتاح میکند.
