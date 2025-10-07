نمایشگاه سه‌روزه‌ی هایتکس با حضور بیش از ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی، جدیدترین دستاوردهای فناوری و هوش مصنوعی را به نمایش می‌گذارد

4 ساعت پیش

مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، امروز نمایشگاه بین‌المللی فناوری "هایتکس" را در اربیل افتتاح کرد. این نمایشگاه سه‌روزه با حضور بیش از ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی، جدیدترین دستاوردهای فناوری و هوش مصنوعی را به نمایش می‌گذارد و میزبان ۴۰ متخصص برجسته در این حوزه خواهد بود.

ساعت ۱۰:۰۰ صبح سه‌شنبه، ۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۵ مهر ۱۴۰۴)، مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، نمایشگاه فناوری «هایتکس» را در اربیل افتتاح کرد.

مشارکت گسترده و حمایت از کسب‌وکارها

بیش از ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی متخصص در حوزه‌ی فناوری، در نمایشگاه هایتکس شرکت می‌کنند که برای مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

شرکت‌ها جدیدترین محصولات خود را در زمینه‌ی فناوری و هوش مصنوعی به نمایش می‌گذارند و همچنین ۴۰ متخصص در حوزه‌ی فناوری در صحنه‌ی نمایشگاه سخنرانی خواهند کرد.

برای امسال، از مجموع ۱۰۰ طرح کسب‌وکار ارائه‌شده، ۲۰ طرح انتخاب شده و مورد حمایت مالی قرار می‌گیرند. این نمایشگاه برای اولین بار شاهد حضور ۳۷ شرکت خارجی، ۱۱ شرکت عراقی و ۷۴ شرکت داخلی از اقلیم کوردستان است.

هم‌زمان، در کنفرانس هایتکس امسال، تعدادی پنل، سمینار و گفت‌وگو درباره‌ی فناوری، هوش مصنوعی و دیجیتال برگزار می‌شود.