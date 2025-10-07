اخبار

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان نمایشگاه هایتکس را افتتاح کرد

نمایشگاه سه‌روزه‌ی هایتکس با حضور بیش از ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی، جدیدترین دستاوردهای فناوری و هوش مصنوعی را به نمایش می‌گذارد

مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، امروز نمایشگاه بین‌المللی فناوری "هایتکس" را در اربیل افتتاح کرد. این نمایشگاه سه‌روزه با حضور بیش از ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی، جدیدترین دستاوردهای فناوری و هوش مصنوعی را به نمایش می‌گذارد و میزبان ۴۰ متخصص برجسته در این حوزه خواهد بود.

ساعت ۱۰:۰۰ صبح سه‌شنبه، ۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۵ مهر ۱۴۰۴)، مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، نمایشگاه فناوری «هایتکس» را در اربیل افتتاح کرد.

مشارکت گسترده و حمایت از کسب‌وکارها

بیش از ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی متخصص در حوزه‌ی فناوری، در نمایشگاه هایتکس شرکت می‌کنند که برای مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

شرکت‌ها جدیدترین محصولات خود را در زمینه‌ی فناوری و هوش مصنوعی به نمایش می‌گذارند و همچنین ۴۰ متخصص در حوزه‌ی فناوری در صحنه‌ی نمایشگاه سخنرانی خواهند کرد.

برای امسال، از مجموع ۱۰۰ طرح کسب‌وکار ارائه‌شده، ۲۰ طرح انتخاب شده و مورد حمایت مالی قرار می‌گیرند. این نمایشگاه برای اولین بار شاهد حضور ۳۷ شرکت خارجی، ۱۱ شرکت عراقی و ۷۴ شرکت داخلی از اقلیم کوردستان است.

هم‌زمان، در کنفرانس هایتکس امسال، تعدادی پنل، سمینار و گفت‌وگو درباره‌ی فناوری، هوش مصنوعی و دیجیتال برگزار می‌شود.

 

 

 
 

