سخنگوی سازمان محیط زیست: کاندیداها به شرایط زیستمحیطی پایبند بودهاند
تا کنون موارد نقض مقررات زیستمحیطی کمتر از دورههای قبل بوده است
با آغاز تبلیغات انتخاباتی و نصب بنرها و پوسترهای کاندیداها در بسیاری از نقاط و خیابانها، سخنگوی سازمان محیط زیست اعلام کرد که تا کنون موارد نقض مقررات زیستمحیطی کمتر از دورههای قبل بوده است.
تبلیغات انتخابات پارلمانی عراق آغاز شده و کاندیداها برای معرفی خود و راهیابی به پارلمان، پوسترهای خود را نصب کردهاند. در حالی که بخش زیادی از کاندیداها به شرایط زیستمحیطی و نصب تصاویر خود به دور از فضای سبز پایبند بودهاند، برخی نیز این مقررات را رعایت نکرده و پوسترهای خود را در فضای سبز نصب کردهاند. سخنگوی سازمان محیط زیست اعلام کرد که تاکنون در این دورهی تبلیغاتی، تخلفات زیستمحیطی کمتری رخ داده است.
پایبندی کاندیداها به قوانین زیستمحیطی
دکتر سنعان عبدالله، سخنگوی سازمان محیط زیست، به کوردستان ۲۴ گفت: «کاندیداها به شرایط و دستورالعملهای زیستمحیطی، مانند دوری از اماکن عمومی، پارکها و فضای سبز، پایبند بودهاند و کمیسیون انتخابات باید به طور دورهای تخلفات را پیگیری کند.»
وی افزود: «ما به عنوان سازمان محیط زیست در استانها و ادارات مستقل تلاش میکنیم وضعیت را نظارت کنیم.»
تعهد به حفاظت از محیط زیست
بخشی از کاندیداها به مصوبات کمیسیون و سازمان محیط زیست برای تبلیغات انتخاباتی پایبند هستند. همچنین آنها در آینده تلاش خواهند کرد تا از محیط زیست اقلیم کوردستان و عراق، بهویژه در برابر خطرات تغییرات اقلیمی، محافظت کنند.
دکتر ایوب گهلالی، کاندیدای پارت دموکرات کوردستان برای پارلمان عراق، گفت: «مسائل محیط زیست، آب و هوا و آب مهم هستند، به همین دلیل ما در پارلمان عراق بر روی مسائل زیستمحیطی، بهویژه محیط زیست اقلیم کوردستان، کار خواهیم کرد، زیرا این یکی از اهداف توسعه پایدار است.»
تاکنون ۱۰ مورد تخلف تبلیغات انتخاباتی توسط کمیسیون مستقل انتخابات عراق ثبت شده که مربوط به نصب پوستر در مکانهای نادرست است.