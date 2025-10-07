نخست‌وزیر بر حمایت دولت از جوانان و پروژه‌های کوچک تأکید کرد

3 ساعت پیش

مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، ساعت ۱۰:۰۰ صبح سه‌شنبه، ۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۵ مهر ۱۴۰۴)، نمایشگاه فناوری «هایتکس» را در اربیل افتتاح کرد.

رئیس دولت اقلیم کوردستان در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اشاره کرد که چندین سال است در نمایشگاه فناوری "هایتکس" شرکت می‌کند و به قول خودش "هر سال شاهد پیشرفت بیشتری هستم."

نخست‌وزیر مسرور بارزانی همچنین گفت: «افراد بسیار متخصصی در خود کوردستان ظهور کرده‌اند و جوانان ما توانسته‌اند هم نوآوری کنند و هم در این پیشرفت فناوری که اکنون در سراسر جهان وجود دارد، مشارکت داشته باشند.»

آینده‌ی روشن برای کوردستان

رئیس دولت خوش‌بینی خود را نسبت به آینده‌ی اقلیم کوردستان نشان داد و گفت: «جای خوشحالی است و من بسیار امیدوارم که کوردستان آینده‌ای روشن‌تر خواهد داشت.»

در پاسخ به سوالی درباره‌ی نحوه‌ی حمایت از جوانانی که پروژه‌های کوچک دارند، مسرور بارزانی تأکید کرد: «دولت حامی است و به همه‌ی آن کارآفرینان و نوآورانی که آماده‌ی کار هستند، کمک خواهد کرد. دولت بی‌گمان حامی خواهد بود و ما به این حمایت ادامه خواهیم داد.»