مردم میراباد سردشت، خواهان ایجاد کارخه‌ی صنعتی برای حمایت از محصول انگور سیاه شدند

2 ساعت پیش

نخستین جشنواره‌ی انگور سیاه در شهرک میراوه‌ی سردشت برگزار شد. مسئولان محلی هدف از این جشنواره را معرفی انگور سیاه به عنوان محصولی بومی منطقه و تشویق سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی احداث کارخانه‌های صنعتی در این ناحیه اعلام کردند.

حسام‌الدین بابی گه‌وره، قائم‌مقام میراوه، به کوردستان ۲۴ گفت: «ما می‌خواهیم سرمایه‌گذاری را تشویق کنیم تا کارخانه‌های صنعتی در منطقه‌ی ما ایجاد شوند. همچنین، قصد داریم پتانسیل‌های گردشگری منطقه را نیز معرفی کنیم.»

امیدواری باغداران و مردم محلی

باغداران و مردم منطقه از برگزاری این جشنواره ابراز خرسندی کرده و استقبال عمومی را خوب توصیف کردند. آن‌ها امیدوارند که این جشنواره منجر به شنیدن خواسته‌هایشان توسط مسئولان شود.

قادر کریم‌پور، معلمی از اهالی منطقه، اظهار داشت: «انگور سیاه میراوه به خاطر طعم و کیفیت بی‌نظیرش مشهور است. متأسفانه، نبود سردخانه و کارخانه در منطقه باعث می‌شود این محصول تنها به عنوان یک خوراکی فصلی مصرف شود و مازاد آن از بین برود.»

علی روحی، یکی از باغداران، گفت: «کار باغداری سخت و پرهزینه است. نبود سردخانه ما را مجبور می‌کند محصولمان را در مدت زمان کوتاهی با قیمت ارزان به دلالان شهرهای دیگر بفروشیم. ما خواستار احداث کارخانه‌های تولید آبمیوه و سایر فرآورده‌های انگور در اینجا هستیم.»

عمر زرده، یک زنبوردار، نیز افزود: «افراد زیادی در جشنواره شرکت کرده‌اند و بی‌گمان در روزهای آینده تعداد شرکت‌کنندگان بیشتر نیز خواهد شد.»

پتانسیل‌های گردشگری میراوه

منطقه شهرک میراوه پتانسیل‌های فراوانی برای جذب گردشگر دارد. علاوه بر انگور سیاه به عنوان محصولی منحصر به فرد، دارای آثار تاریخی مانند پل قلاتاسیان است. همچنین، رودخانه‌های منطقه برای قایقرانی ماجراجویانه مناسب هستند و کوه‌ها و دره‌های آن برای احداث تله‌کابین، پل‌های معلق و کوهنوردی قابلیت دارند.