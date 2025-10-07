کشته شدن یک دریانورد شرکت هلندی توسط حوثیها
شرکت هلندی "اسپلیتهوف" اعلام کرد که یکی از دریانوردان زخمی کشتی باری این شرکت به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داده است.
شرکت هلندی "اسپلیتهوف" اعلام کرد که یکی از دریانوردان کشتی باری این شرکت که هفتهی گذشته در خلیج عدن مورد حملهی حوثیها قرار گرفت و چند نفر از خدمه زخمی شده بودند، به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داده است.
این شرکت جزئیات بیشتری دربارهی هویت دریانورد منتشر نکرده و تنها اشاره کرده که وی فیلیپینیتبار بوده و روز گذشته، دوشنبه، ۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ آبان ۱۴۰۴)، به دلیل شدت جراحات وارده، فوت کرده است.
جزئیات حمله به کشتی "مینرواگراخت"
کشتی "مینرواگراخت" در خلیج عدن بر اثر برخورد با یک مین دریایی پرتاب شده توسط شبهنظامیان حوثی یمن مورد اصابت قرار گرفت و آسیب جدی دید. همچنین بخشی از کشتی آتش گرفت. با استفاده از هلیکوپتر، ۱۹ نفر از خدمهی کشتی که شهروندان روسیه، اوکراین، فیلیپین و سریلانکا بودند، نجات یافتند.
این شرکت همچنین اعلام کرد که یکی دیگر از خدمهی کشتی در بیمارستانی در کشور جیبوتی تحت مراقبت پزشکی است. وضعیت وی در حال حاضر پایدار است و در روزهای آینده به کشورش بازگردانده خواهد شد.
حوثیها در یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. پس از حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه، شبهنظامیان حوثی از سال ۲۰۲۳ حملات خود را در دریای سرخ و خلیج عدن به کشتیهای خارجی، به عنوان بخشی از جبههی مقاومت، تشدید کردهاند.