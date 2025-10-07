نتانیاهو: موشکهای ایران میتوانند به آمریکا برسند
نخستوزیر اسرائیل میگوید: در واقع اسرائیل از آمریکا محافظت میکند
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در اظهاراتی هشدار داد که موشکهای تولیدی ایران "در آینده میتوانند به آمریکا برسند" و تأکید کرد که "در واقع اسرائیل از آمریکا محافظت میکند."
نتانیاهو در پادکستی با بن شاپیرو، روزنامهنگار یهودی آمریکایی، هشداری خطرناک دربارهی تواناییها و اهداف ایران مطرح کرد.
توانایی موشکی ایران
به گزارش روزنامهی "یدیعوت احرونوت" اسرائیل، نتانیاهو فاش کرد: «ایران در حال توسعهی موشکی با برد هشت هزار کیلومتر است و با سه هزار کیلومتر دیگر میتواند نیویورک، واشینگتن، بوستون، میامی و حتی مارالاگو، 'محل اقامت ترامپ در فلوریدا'، را هدف اتمی قرار دهد، اما اسرائیل از این کار جلوگیری کرد.»
نخستوزیر اسرائیل همچنین اشاره کرد که ایران طرفی است که تلاش کرده موشکهای قارهپیما را توسعه دهد تا "شهرهای آمریکا را تهدید کند" و گفت: «ما این برنامه را با همکاری دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، خنثی کردیم.»
حملات پیشگیرانه به ایران
در ماه ژوئن گذشته (خرداد)، اسرائیل حملهای ناگهانی و گسترده به ایران آغاز کرد که در آن تأسیسات اتمی، پایگاههای نظامی و زیرساختهای دفاعی آن کشور را هدف قرار داد. تلآویو اعلام کرده بود که هدف از این حمله، نابودی برنامهی هستهای ایران و از بین بردن زیرساختهای موشکی آن کشور بوده است.
همزمان، آمریکا نیز به تأسیسات هستهای ایران حمله کرد تا تواناییهای آن را مختل کرده و از دستیابی ایران به سلاح هستهای جلوگیری کند.
اظهارات نتانیاهو تلاشی برای تأکید بر این موضوع تلقی میشود که جنگ اسرائیل علیه ایران تنها برای حفاظت از امنیت خود نیست، بلکه خدمت بزرگی به امنیت ملی آمریکا نیز کرده است.