پرزیدنت بارزانی و عمار حکیم، انتخابات پارلمان و مسائل دیگر را بررسی کردند
در دیدار پرزیدنت بارزانی و عمار حکیم، طرفین دربارهی وضعیت سیاسی عراق، چالشهای پیش روی روند سیاسی و روابط میان احزاب بحث و گفتوگو کردند
پرزیدنت مسعود بارزانی روز سهشنبه، ۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۵ مهر ۱۴۰۴)، در پیرمام میزبان سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی و هیئت همراه وی بود.
بر اساس بیانیهی دفتر بارزانی، در این دیدار به وضعیت سیاسی عراق و منطقه به طور کلی پرداخته شد. همچنین، چالشها و مشکلات در روند سیاسی عراق و روابط میان احزاب سیاسی عراقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دفتر بارزانی همچنین اشاره کرد که انتخابات مجلس نمایندگان عراق یکی دیگر از محورهای این دیدار بود.