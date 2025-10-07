پرزیدنت بارزانی و عمار حکیم، انتخابات پارلمان و مسائل دیگر را بررسی کردند

در دیدار پرزیدنت بارزانی و عمار حکیم، طرفین درباره‌ی وضعیت سیاسی عراق، چالش‌های پیش روی روند سیاسی و روابط میان احزاب بحث و گفت‌وگو کردند

2 ساعت پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی روز سه‌شنبه، ۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۵ مهر ۱۴۰۴)، در پیرمام میزبان سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی و هیئت همراه وی بود.

بر اساس بیانیه‌ی دفتر بارزانی، در این دیدار به وضعیت سیاسی عراق و منطقه به طور کلی پرداخته شد. همچنین، چالش‌ها و مشکلات در روند سیاسی عراق و روابط میان احزاب سیاسی عراقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دفتر بارزانی همچنین اشاره کرد که انتخابات مجلس نمایندگان عراق یکی دیگر از محورهای این دیدار بود.