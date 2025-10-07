مسرور بارزانی از سفیر ایتالیا در عراق استقبال کرد

57 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و سفیر ایتالیا در عراق، آخرین تحولات مربوط به اوضاع عمومی عراق و زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان را بررسی کردند.

دولت اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای، اعلام کرد که امروز سه‌شنبه ۷ اکتبر، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، از نیکولو فونتانا، سفیر ایتالیا در عراق استقبال کرد.

در بیانیه آمده است: در این دیدار بر اهمیت توسعه بیشتر روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف به خصوص در بخش کشاورزی و گردشگری تاکید شد.

بر پایه بیانیه: در این دیدار همچنین آخرین تحولات مربوط به اوضاع عمومی عراق و زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان، بررسی شد.

