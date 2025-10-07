31 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نیکولو فونتانا، سفیر ایتالیا در عراق، با تاکید بر توانایی گسترش همکاری در زمینه‌های کشاورزی، تجارت و آموزش، بر تعهد کشورش به تقویت روابط اقتصادی و سیاسی با اقلیم کوردستان تاکید کرد.

نیکولو فونتانا، امروز سه‌شنبه ۷ اکتبر در مصاحبه‌ای اختصاصی با کوردستان24، تقویت مشارکت‌های اقتصادی بین ایتالیا، عراق و اقلیم کوردستان را یکی از ماموریت‌های کلیدی خود توصیف کرد. او گفت که هیئتی از شرکت‌های ایتالیایی به زودی برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، به ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعت، از اقلیم کوردستان بازدید خواهند کرد.

فونتانا با یادآوری سفر یک هیئت دولت اقلیم کوردستان به رم در ماه ژوئیه برای مذاکره در مورد همکاری با شرکت‌های ایتالیایی، گفت:«ما در تلاش هستیم تا شرکت‌های ایتالیایی بیشتری را به اقلیم کوردستان جذب کنیم. توانایی زیادی برای گسترش مشارکت ما وجود دارد و حضور شرکت‌های ایتالیایی بیشتر در اینجا، جایگاه ما را در عراق فدرال نیز تقویت خواهد کرد.»

او از ثبات و امنیت اقلیم کوردستان تمجید کرد و آن را عاملی حیاتی برای جذب سرمایه‌گذاران ایتالیایی توصیف کرد و گفت:«ثبات دقیقا همان چیزی است که بازرگانان و کارآفرینان ما به دنبال آن هستند... وضعیت به طرز چشمگیری بهبود یافته است، به خصوص در کوردستان، جایی که ثبات و امنیت آشکاری وجود دارد.»

در مورد مهاجرت و ویزا، فونتانا شهروندان کورد را تشویق کرد که برای فرصت‌های سفر و تحصیل در ایتالیا درخواست دهند و به افزایش درخواست‌های ویزا از طریق سفارت ایتالیا در بغداد و سرکنسولگری در اربیل اشاره کرد. او پیش‌بینی کرد که تا پایان سال ۲۰۲۵، درخواست‌ها ۳۵ درصد افزایش داشته باشند و به متقاضیان توصیه کرد که مراحل را با دقت دنبال کنند تا از رد شدن به دلیل مدارک ناقص جلوگیری شود.

همچنین با اشاره به انتخابات پارلمانی آینده عراق که قرار است در ۱۱ نوامبر برگزار شود، ابراز خوش‌بینی کرد که این روند ثبات کشور را تقویت کند. او اظهار داشت:«برگزاری انتخابات به موقع و بدون مشکل، پیشرفت عراق را بیشتر نشان می‌دهد.» او افزود که تشکیل سریع دولت به حفظ حرکت به سمت رشد اجتماعی، اقتصادی و بی‌طرفی در درگیری‌های منطقه‌ای کمک خواهد کرد.

سفیر ایتالیا در مورد آینده دموکراسی در عراق، با اشاره به سابقه مداوم انتخابات این کشور از سال ۲۰۰۳، خوش‌بینی محتاطانه‌ای ابراز کرد. او گفت:«علیرغم بحران‌های منطقه‌ای و چالش‌های داخلی، عراق به طور منظم انتخابات برگزار کرده است که نشانه قوی از پیشرفت دموکراتیک است. از دیدگاه اروپایی و ایتالیایی، این گواه روشنی از ریشه دواندن دموکراسی در این کشور است.»

فونتانا در پایان بر دوستی ایتالیا با اقلیم کوردستان و حمایت آن کشور از ثبات و توسعه دموکراتیک عراق، تاکید کرد.

سفیر ایتالیا در عراق، پیش از این با مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، دیدار کرد تا در مورد تقویت روابط دوجانبه گفت‌وگو کند.

ب.ن