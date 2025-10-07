21 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، می‌گوید که جوانان اقلیم توانسته‌‌اند در پیشرفت فن‌آوری که در سراسر جهان در جریان است، مشارکت کنند.

سه‌شنبه ۷ اکتبر، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: هر سال می‌بینیم که بیشتر پیشرفت می‌کنیم و افراد متخصص در اقلیم کوردستان تربیت شده‌اند.»

نخست‌وزیر تاکید کرد:«جوانان ما توانسته‌اند هم خلاقیت داشته‌ باشند، هم در پیشرفت فن‌آوری که در سراسر جهان در جریان است مشارکت کنند، این مایه خوشحالی است و بسیار امیدوارم که کوردستان آینده‌ای روشن خواهد داشت.»

نخست‌وزیر صبح امروز سه‌شنبه نمایشگاه فن‌آوری (هایتکس ۲۰۲۵) را در اربیل افتتاح کرد.

در این نمایشگاه که به مدت سه روز برپا خواهد بود، بیش از ۱۲۰ شرکت فن‌آوری داخلی و خارجی مشارکت دارند.

شرکت‌ها جدیدترین محصولات خود را در زمینه‌‌های فن‌آوری و هوش مصنوعی عرضه می‌کنند و ۴۰ متخصص این عرصه در جریان برپایی نمایشگاه سخنرانی می‌کنند.

ب.ن