نخستوزیر اقلیم کردستان: جوانان ما توانستهاند هم خلاقیت داشته باشند هم در پیشرفت فنآوری مشارکت کنند
اربیل (کوردستان٢٤) – نخستوزیر اقلیم کوردستان، میگوید که جوانان اقلیم توانستهاند در پیشرفت فنآوری که در سراسر جهان در جریان است، مشارکت کنند.
سهشنبه ۷ اکتبر، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: هر سال میبینیم که بیشتر پیشرفت میکنیم و افراد متخصص در اقلیم کوردستان تربیت شدهاند.»
نخستوزیر تاکید کرد:«جوانان ما توانستهاند هم خلاقیت داشته باشند، هم در پیشرفت فنآوری که در سراسر جهان در جریان است مشارکت کنند، این مایه خوشحالی است و بسیار امیدوارم که کوردستان آیندهای روشن خواهد داشت.»
Every year I see greater progress in Kurdistan; better skills and expertise, and youth who not only innovate but take part in the global tech movement. It’s a source of pride and gives me confidence that Kurdistan’s future will be one of growth. pic.twitter.com/eF4nwnu7HN— Masrour Barzani (@masrourbarzani) October 7, 2025
نخستوزیر صبح امروز سهشنبه نمایشگاه فنآوری (هایتکس ۲۰۲۵) را در اربیل افتتاح کرد.
در این نمایشگاه که به مدت سه روز برپا خواهد بود، بیش از ۱۲۰ شرکت فنآوری داخلی و خارجی مشارکت دارند.
شرکتها جدیدترین محصولات خود را در زمینههای فنآوری و هوش مصنوعی عرضه میکنند و ۴۰ متخصص این عرصه در جریان برپایی نمایشگاه سخنرانی میکنند.
ب.ن