عراقچی: اسرائیل اکنون تلاش میکند از قابلیتهای دفاعی ما یک تهدید خیالی بسازد
اربیل (کوردستان٢٤) – ایران امروز سهشنبه ۷ اکتبر، هشدارهای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در مورد برنامه موشکی خود را ساختگی خواند، پس از آنکه او گفت جمهوری اسلامی در حال توسعه موشکهایی است که قادر به رسیدن به شهرهای آمریکا هستند.
نتانیاهو در مصاحبهای با بن شاپیرو، پادکستر آمریکایی که روز دوشنبه منتشر شد، گفت:«ایران اکنون در حال توسعه موشکهای بالستیک قارهپیما با برد ۸۰۰۰ کیلومتر است.»
او با اشاره به محل اقامت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در فلوریدا، گفت:«این به چه معناست؟ آنها ۳۰۰۰ کیلومتر دیگر اضافه میکنند و شهر نیویورک، واشنگتن، بوستون، میامی، مار-آ-لاگو را هدف قرار میدهند.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، این اظهارات را محکوم کرد و گفت اسرائیل در تلاش است تا قابلیتهای دفاعی ایران را به عنوان یک تهدید به تصویر بکشد.
عراقچی در ایکس نوشت:«اسرائیل اکنون تلاش میکند از قابلیتهای دفاعی ما یک تهدید خیالی بسازد.»
ایران زرادخانه بزرگی از موشکهای بالستیک تولید داخل، از جمله موشکهای شهاب ۳ با برد ۲۰۰۰ کیلومتر دارد که برای رسیدن به اسرائیل کافی است.
در ماه ژوئن، پس از حملات بیسابقه اسرائیل در داخل ایران که سایتهای نظامی، سیاسی و هستهای را هدف قرار داد، جنگی ۱۲ روزه درگرفت.
ایران پس از آنکه واشنگتن حمله هوایی خود را آغاز کرد، با حملات موشکی و پهپادی به اسرائیل و بزرگترین پایگاه ایالات متحده در خاورمیانه، واقع در قطر، پاسخ داد.
از زمان آتشبس ۲۴ ژوئن، مقامات سیاسی و نظامی ایران نسبت به احتمال درگیری مجدد هشدار دادهاند و گفتهاند که برای جنگ آماده هستند اما به دنبال آن نیستند.
کشورهای غربی و اسرائیل ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاحهای هستهای و توسعه موشکهایی با قابلیت حمل کلاهک هستهای متهم میکنند. ایران این اتهامات را رد میکند و اصرار دارد که برنامه هستهای آن فقط برای اهداف انرژی غیرنظامی و تحقیقات پزشکی است.
ایافپی/ب.ن