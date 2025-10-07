نشست مظلوم عبدی و احمد الشرع پس از ساعتها مذاکره پشت درهای بسته پایان یافت
اربیل (کوردستان٢٤) – یک نشست مهم بین نمایندگان اداره خودگردان دموکراتیک شمال و شرق سوریه و دولت موقت سوریه، پس از چندین ساعت مذاکره پشت درهای بسته با محوریت اجرای توافقنامه ۱۰ مارس و وضعیت رو به وخامت سریع در حلب، اواخر امروز سهشنبه ۷ مارس در دمشق به پایان رسید.
به گفته رسانههای نزدیک به اداره خودگردان، این نشست - که بدون حضور رسانهها برگزار شد - مقامات ارشد هر دو طرف را گرد هم آورد. هیئت اداره خودگردان شامل مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، الهام احمد، رئیس مشترک اداره روابط خارجی و روهیلات عفرین، فرمانده یگانهای مدافع زنان بود. احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه و اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه، از دولت موقت سوریه نمایندگی میکردند.
این اولین نشست مستقیم بین الشرع و عبدی از ماه ژوئیه بود و منابع آن را «دیداری حیاتی» با هدف حفظ آتشبس شکننده در حلب پس از چندین روز درگیری خشونتآمیز توصیف کردند. بنا به گزارشها، مذاکرات بر سازوکارهای عملی برای اجرای توافقنامه 10 مارس متمرکز بود که اندکی پس از فروپاشی رژیم اسد در دسامبر 2024 توسط عبدی و الشرع امضا شده بود.
توافقنامه 10 مارس به عنوان یک چارچوب سیاسی برجسته در نظر گرفته میشود که برای ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک به رهبری کوردها و ساختارهای اداری آن در نهادهای رسمی دولت سوریه و در عین حال تضمین به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و برابری جامعه کورد طراحی شده است. این توافقنامه که شامل هشت نکته اصلی است، مسیرهایی را برای ادغام مجدد دولت خودگردان تحت حمایت ایالات متحده در چارچوب ملی سوریه بدون به خطر انداختن ثبات منطقهای یا حاکمیت کشور ترسیم میکند.
به گفته همین منابع، هر دو طرف جدول زمانی اجرا را با تمرکز بر هماهنگی امنیتی مشترک، بازسازی مناطق آسیبدیده از درگیری و ازسرگیری خدمات عمومی ضروری در شمال سوریه بررسی کردند. این مذاکرات همچنین شامل لغو تحریمها، ایجاد محیطی امن برای سرمایهگذاری و توسعه و بازگشت داوطلبانه آوارگان و پناهندگان بود.
نشست دمشق پس از دیدار سطح بالا در ۶ اکتبر بین مظلوم عبدی و مقامات ارشد ایالات متحده و ائتلاف، از جمله تام باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده در سوریه و دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده – سنتکام، برگزار شد.
