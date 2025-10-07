نچیروان بارزانی از رئیس جریان حکمت ملی عراق استقبال کرد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – در دیدار رئیس اقلیم کوردستان و رئیس جریان حکمت ملی عراق، بر اهمیت حل مسائل بین اربیل و بغداد تاکید شد.

عصر امروز سه‌شنبه ۷ اکتبر، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان از سید عمار الحکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق و هیئت همراه او استقبال کرد.

بر پایه بیانیه ریاست اقلیم کوردستان، در این دیدار اوضاع عمومی عراق و اقلیم کوردستان، فرایند سیاسی در کشور، روابط اربیل و بغداد و انتخابات پیش روی مجلس نمایندگان عراق بررسی شده‌ است.

دو طرف همچنین بر اهمیت حل مسائل عراق به خصوص مسائل بین اربیل و بغداد و سازگاری بین نیروهای سیاسی و جوامع در رویارویی با چالش‌ها و حفظ و آرامش و ثبات کشور تاکید کردند.

ب.ن