رئیس حزب ملیگرای خلق: اگر قرار است سیاست وجود داشته باشد باید همه سلاحها سوزانده شوند
اربیل (کوردستان٢٤) – دولت باغچلی، رئیس حزب ملیگرای خلق در ترکیه، میگوید که امرالی باید به طور مستقیم فراخوان جدیدی به نیروهای سوریه دموکراتیک که هنوز سلاحهای خود را زمین نگذاشتهاند، بدهد.
باغچلی گفت:«در صورت لزوم، باید گروهی از کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی به امرالی بروند و پیامها را از نزدیک دریافت کنند.»
رئیس حزب ملیگرای خلق، در سخنرانی خود در اولین نشست جمعی حزبش در سال جدید قانونگذاری در مجلس ملی ترکیه، در روز سهشنبه 7 اکتبر، تاکید کرد که پیگیری و تضمین ترکیهای عاری از تروریسم یک هدف ملی و تاریخی است که به سیاست دولت تبدیل شده است.
او اظهار داشت که کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی که در مجلس ملی ترکیه تاسیس شده است، فعال است و همچنان با همه اقشار جامعه مشورت میکند. او گفت:«باید یک اجماع و بستر مذاکره گسترده و واقعبینانه ایجاد شود تا ترتیبات سیاسی و حقوقی لازم فراهم شود. هر کسی که مستقیم یا غیرمستقیم در این موضوع دخیل است، نظر یا فکری برای بیان دارد. ما باید به آنها گوش دهیم و مناسبترین و مطمئنترین نقشه راه را تعیین کنیم. تا آنجا که میتوانیم ببینیم و در چارچوب اطلاعاتی که دریافت کردهایم، خوشحالم که مشاهده میکنم این کار انجام شده است و از همه اعضای پارلمان که در این کمیسیون خدمت کردهاند تشکر میکنم.»
باغچلی با تاکید بر هدف ترکیه عاری از تروریسم گفت:«برادران و خواهران کورد ما هیچ ارتباطی با تروریسم ندارند. هر کسی که به دلایل و انگیزههای مختلف فریب خورده و گمراه شده است، اما در جرمی دست نداشته یا در اقدام مسلحانهای شرکت نکرده است، باید بیاید و خانواده خود را در آغوش بگیرد. جایی که سلاح وجود دارد، سیاست وجود ندارد. اگر قرار است سیاست وجود داشته باشد، همه سلاحها باید سوزانده شوند. ما حتی یک نفر را نداریم که از فقدانش چشمپوشی کنیم، زندگیاش را هدر دهیم و تلف کنیم. بدون تردید باید بگویم که رهبری بنیانگذار پ.ک.ک مسئولیت را بر عهده گرفته است.»
باغچلی ادامه داد:«در پایان فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک ۲۷ فوریه، پ.ک.ک در ۱۲ مه سلاحهای خود را زمین گذاشت و حضور سازمانی خود را منحل کرد. در ۱۱ ژوئیه، گروهی از اعضای پ.ک.ک سلاحهای خود را سوزاندند. با این حال، نیروهای سوریه دموکراتیک که منطقه نفوذی در شمال شرقی سوریه دارند، هنوز سلاحهای خود را زمین نگذاشتهاند و به فراخوان ۲۷ فوریه امرالی توجه نکردهاند. با این حال، فراخوان امرالی شامل همه اجزای تروریسم جداییطلب و همچنین پ.ک.ک میشود. حداقل این درک، تفسیر و جهت ماست. انتظار من این است که رهبری بنیانگذار پ.ک.ک مستقیما با همان ماهیت و محتوا به نیروهای سوریه دموکراتیک بپردازد و خواستار رعایت توافقنامه ۱۰ مارس امضا شده با دولت دمشق شود.»
وی افزود:«این در حالی است که اجماعی حاصل شده تا انتخابات مجلس خلق، که برای اولین بار از زمان سرنگونی رژیم اسد برگزار میشود، باید مرکز ثقل دوران جدیدی از ثبات دموکراتیک و یک مکانیسم سیاسی و اجتماعی جدید باشد. در رقه، حسکه و سویدا جریاناتی با روح توافق ۱۰ مارس در تضاد هستند. در صورت لزوم، گروهی از نمایندگان مجلس که در کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی خدمت میکنند، باید برای دیدار حضوری به امرالی سفر کنند. پیامها باید از نزدیک دریافت و با عموم به اشتراک گذاشته شوند.»
باغچلی تاکید کرد:«من دلیلی برای تردید در این مورد نمیبینم. بیانیهای که برای ما الزامآور است، بیانیه امرالی ۲۷ فوریه است. بهروزرسانی، جزئیات بیشتر و گسترش دامنه این بیانیه منجر به تحولات مفیدی خواهد شد. بنابراین، ما کاملا از بیانیه ۲۷ فوریه حمایت میکنیم. ترکیهای بدون تروریسم، ترکیهای بدون تردید است. ترکیهای بدون تروریسم، ترکیهای قوی و امن است.»
ب.ن