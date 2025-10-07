2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس ائتلاف نصر، می‌گوید که توافق اخیر دولت اقلیم کوردستان و دولت عراق، یک توافق خوب است و هر دو طرف پیروز شدند. او تاکید کرد که با قطع حقوق ماهانه به شهروندان اقلیم کوردستان ستم شد.

سه‌شنبه ۷ اکتبر، حیدر عبادی، رئیس ائتلاف نصر در یک کنفرانس خبری در پاسخ به گزارشگر کوردستان۲۴ گفت: توافق اخیر بین دولت اقلیم کوردستان و دولت عراق، یک توافق خوب است و برای انجام توافق، آنها را تشویق کرده‌ایم. هم دولت اقلیم کوردستان و هم دولت عراق با امضای این توافق پیروز شدند، زیرا اقلیم نفت را روانه می‌کند و بغداد حقوق را پرداخت می‌کند.

حیدر عبادی گفت: در گذشته به دلیل قطع حقوق کارکنان اقلیم کوردستان به شهروندان اقلیم ستم شد، آنها شهروندان عراق هستند به همین دلیل نباید از ثروت عراق محروم شوند.

رئیس ائتلاف نصر، گفت: مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان به من گفت که روند هماهنگی در بخش گمرگ با بغداد آغاز شده و با توکل به خدا این مشکل هم برطرف می‌شود.

ب.ن