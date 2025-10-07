مسرور بارزانی: آمادهی همکاری با عراق در زمینهی تأمین برق ۲۴ ساعته هستیم
در دیدار مسرور بارزانی و عمار حکیم بر اهمیت حل مشکلات میان اقلیم کوردستان و دولت فدرال تأکید شد
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز سهشنبه، ۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۵ مهر ۱۴۰۴)، میزبان عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی بود.
محور اصلی این نشست به اهمیت حل مشکلات میان اقلیم کوردستان و دولت فدرال اختصاص داشت. در این راستا، به توافق سهجانبهی اخیر و ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان اشاره شد و طرفین توافق کردند که این توافق باید نقطهی آغازی برای رسیدن به تفاهم بر سر تصویب قانون نفت و گاز باشد.
اصلاحات دولت اقلیم کوردستان در بخشهای مختلف، بهویژه پروژهی روشنایی و تأمین برق پایدار، فعالسازی سیستم بانکی و پروژهی «حساب من»، بخش دیگری از گفتوگوها بود. رئیس دولت آمادگی دولت اقلیم کوردستان را برای همکاری با دولت فدرال در زمینهی تأمین برق، بهرهمندی از تجربهی موفق پروژهی روشنایی، اصلاح سیستم بانکی و دیجیتالی کردن خدمات عمومی اعلام کرد.
همچنین، روند انتخابات مجلس نمایندگان مورد بحث قرار گرفت و هر دو طرف ابراز امیدواری کردند که این انتخابات سرآغازی برای مرحلهای جدید از تفاهم، حل مشکلات و حفظ حقوق تمام اقوام باشد.