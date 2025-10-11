هاکان فیدان: ازسرگیری صادرات نفت به ترکیه گامی مهم بود

وزیر امور خارجه‌ی ترکیه ابراز امیدواری کرد که فرصت فعالیت برای شرکت‌های انرژی تُرک در عراق فراهم شود

وزیر امور خارجه‌ی ترکیه، هاکان فیدان، روز جمعه ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۸ مهر ۱۴۰۴)، در کنفرانس خبری مشترک با فؤاد حسین، وزیر امور خارجه‌ی عراق، گفت: «ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله‌ی کرکوک-جیهان در ۲۷ سپتامبر امسال، یک پیشرفت دلگرم‌کننده و اقدامی بسیار مهم بود.»

وی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر مشکلاتی در خصوص مسئله‌ی نفت میان ترکیه و عراق وجود داشت، افزود: «خوشبختانه این مشکلات حل شده و صادرات نفت از طریق خط لوله‌ی کرکوک-جیهان به سطح عادی خود بازگشته است.»

به باور فیدان، در آینده روابط میان ترکیه و عراق در زمینه‌های مختلف مستحکم‌تر خواهد شد و پیش‌بینی کرد که تفاهمات آن‌ها با عراق در چندین موضوع به یک توافق دوجانبه منجر شود.

تلاش برای حل مشکل آب و همکاری‌های منطقه‌ای

وزیر امور خارجه‌ی ترکیه در خصوص بحران کمبود آب در عراق اعلام کرد: «عراقی‌ها به آب نیاز دارند و ما برای حل مشکل کمبود آب و نجات این کشور از بحران تلاش می‌کنیم.» وی تأکید کرد که یک کمیته‌ی مشترک با عراق برای حل این مشکل وجود دارد و به زودی به نتیجه خواهند رسید.

هاکان فیدان همچنین در مورد وضعیت سوریه گفت: «برای تأمین امنیت و ثبات منطقه، زندان‌ها و کمپ‌های داعش در شمال شرق سوریه باید بسته شوند.» او با اشاره به تلاش کشورها برای بازگرداندن شهروندان خود از این کمپ‌ها، افزود: «ما موضع عراق در قبال سوریه را مهم می‌دانیم و از آن قدردانی می‌کنیم.»

وی در پایان تأکید کرد که هماهنگی‌های امنیتی با عراق با هدف ایجاد ثبات در منطقه ادامه خواهد یافت.