مقام ارشد حماس: تا زمان تأسیس دولت مستقل فلسطین، سلاح را زمین نخواهیم گذاشت

باسم نعیم، ضمن تأکید بر عدم خلع سلاح تا تأسیس یک دولت مستقل، از رئیس‌جمهور آمریکا برای مداخله‌ی شخصی در پرونده‌ی آتش‌بس غزه تشکر کرد

2 ساعت پیش

باسم نعیم، یکی از رهبران ارشد حماس، روز جمعه ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۸ مهر ۱۴۰۴)، در مصاحبه با شبکه‌ی «اسکای نیوز» تأکید کرد که جنبش حماس تا زمانی که از وجود راهی برای تأسیس یک «دولت مستقل و دارای حاکمیت» فلسطینی با قابلیت دفاع از خود اطمینان حاصل نکند، سلاح خود را زمین نخواهد گذاشت.

وی گفت: «سلاح و مبارزان ما تنها به یک دولت فلسطینی تحویل داده می‌شوند و نیروهای ما می‌توانند در ارتش ملی فلسطین ادغام شوند. پیش از آن، هیچ‌کس حق ندارد از ما بخواهد که از حق خود برای دفاع از سرزمین‌مان در برابر اشغال، به هر شکلی، دست بکشیم.»

این مقام ارشد حماس از تلاش‌های شخصی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ غزه قدردانی کرد و گفت: «بدون مداخله‌ی شخصی ترامپ در این پرونده، باور نداشتم که به این توافق دست یابیم. به همین دلیل از رئیس‌جمهور آمریکا برای تلاش‌های شخصی او که این کشتار را متوقف کرد، سپاسگزاریم.» وی همچنین ابراز امیدواری کرد که رئیس‌جمهور آمریکا به مداخلات شخصی خود ادامه داده و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را برای اجرای توافق تحت فشار قرار دهد.

هم‌زمان، محمود بسال، سخنگوی دفاع مدنی غزه که یک نیروی امدادی تحت مدیریت حماس است، اعلام کرد: «امروز نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر به شمال غزه بازگشتند.»

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که روز پنج‌شنبه، با میانجی‌گری آمریکا، آتش‌بس غزه اعلام شد. به گفته‌ی مقامات واشنگتن، مرحله‌ی اول آتش‌بس به اجرا درآمده و اسرائیل نیروهای خود را به عنوان گام نخست تا خط زرد تعیین‌شده عقب کشیده است. قرار است در یک بازه‌ی ۷۲ ساعته، گروگان‌ها و زندانیان آزاد و مبادله شوند. بر اساس طرح صلح رئیس‌جمهور آمریکا، در مرحله‌ی دوم آتش‌بس، حماس باید سلاح‌های خود را تحویل دهد و یک حاکمیت انتقالی در غزه تحت نظارت جامعه‌ی بین‌المللی تشکیل شود.