فرماندهی نیروهای دموکراتیک سوریه: به زودی بخشی از ارتش سوریه میشویم
فرماندهی کل نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) اعلام کرد که این نیروها به زودی به ارتش سوریه ملحق خواهند شد
مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، در مراسم دهمین سالگرد تأسیس قسد اظهار داشت: "کمیتهی نظامی ما به زودی به دمشق سفر خواهد کرد و ما موضوع ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه با ارتش سوریه را بررسی خواهیم کرد."
وی همچنین تأکید کرد: "در چارچوب هماهنگی، به مبارزه با داعش در سراسر سوریه ادامه خواهیم داد."
آتشبس در شمال سوریه
پیش از این، مرهف ابو قصر، وزیر دفاع سوریه، پس از دیداری با مظلوم عبدی در دمشق، آتشبس فوری را در تمامی خطوط جبههی نبرد با قسد در شمال و شمال شرقی سوریه اعلام کرده بود.
توافق دمشق و ادارهی خودگردان
پس از توافق ۱۰ مارس (۲۰ اسفند)، دمشق و ادارهی خودگردان کمیتههای مشترکی برای اجرای مفاد این توافق تشکیل داده بودند. از مهمترین بندهای این توافق میتوان به "یکپارچهسازی نهادهای مدنی و نظامی" و "به رسمیت شناختن حقوق کوردها در قانون اساسی" اشاره کرد.
چالشهای مذاکرات پیشین
مذاکرات پیشین با چالشهایی روبرو بود؛ از جمله اصرار ادارهی خودگردان بر حفظ ویژگیهای خاص خود و پافشاری دمشق بر سیستم دولت مرکزی، در حالی که ادارهی خودگردان خواستار تمرکززدایی بود. این تحول جدید به عنوان گامی مهم به سوی حل و فصل سیاسی و یکپارچهسازی نیروها در سوریه تلقی میشود.