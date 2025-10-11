رسانه‌های ایران شایعات مربوط به ترور سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، را تکذیب کردند

1 ساعت پیش

رسانه‌های ایران، شایعات منتشر شده درباره‌ی ترور سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را رد کرده و اعلام کردند که این اخبار از سوی برخی حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی وابسته به اسرائیل منتشر شده است.

خبرگزاری تسنیم ایران به طور رسمی اعلام کرد که این شایعات که در برخی حساب‌های وابسته به اسرائیل منتشر شده‌اند، "کذب" بوده و هیچ مبنایی ندارند.

سابقه‌ی انتشار اخبار مشابه

به گزارش این خبرگزاری ایرانی، این اولین بار نیست که چنین شایعاتی منتشر می‌شود و پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، اسرائیل بارها اخبار مشابهی درباره‌ی قاآنی منتشر کرده است.

تسنیم همچنین افزود: یک حساب کاربری مشخص وابسته به موساد با نام "آگاهی ترور" (Terror Alarm) در ترکیب اخبار درست و نادرست با هدف انجام "عملیات روانی" به نفع اسرائیل، نه صرفاً اطلاع‌رسانی، مشارکت دارد.