تهدید بازیکنان کورد والیبال عراق به دلیل برافراشتن پرچم کوردستان

فدراسیون والیبال عراق ۹ بازیکن کورد تیم ملی زنان این کشور را به دلیل برافراشتن پرچم کوردستان در مسابقات قهرمانی والیبال غرب آسیا تهدید به مجازات کرده است

2 ساعت پیش

فدراسیون والیبال عراق، بازیکنان کورد تیم ملی والیبال زنان این کشور را به دلیل برافراشتن پرچم کوردستان پس از کسب مقام سوم در مسابقات قهرمانی والیبال غرب آسیا، تهدید به اعمال مجازات کرده است.

این تیم در این رقابت‌ها به مدال برنز دست یافته بود.

واکنش رئیس فدراسیون والیبال عراق

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط کوردستان۲۴، حبیب لاوندی، رئیس فدراسیون والیبال عراق، پس از برافراشتن پرچم کوردستان توسط بازیکنان کورد، به شدت خشمگین شده و این ۹ بازیکن را تهدید به مجازات کرده است. این اقدام بازیکنان در جشن کسب مقام سوم قهرمانی صورت گرفته بود.

رویکرد فدراسیون در شبکه‌های اجتماعی

فدراسیون والیبال عراق هیچ تصویری از بازیکنان کورد به همراه پرچم کوردستان را در حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر نکرده است. این فدراسیون تنها تصویری از تیم ملی را با پرچم عراق به اشتراک گذاشته که پس از شکست مقابل تیم زنان اردن و کسب مقام سوم قهرمانی منتشر شده بود.

حضور بازیکنان کورد در مسابقات

نُه بازیکن کورد به نام‌های "دشنی قاسم، کاژین جلال، بهره حامد، دیه ولید، هلین عمر، همیشه هوشیار و پریوه رزگار" به همراه تیم ملی عراق در مسابقات والیبال غرب آسیا شرکت کردند. تیم زنان عراق در این رقابت‌ها موفق به پیروزی مقابل عربستان سعودی و قطر شد، اما در برابر لبنان و اردن شکست خورد و در نهایت مقام سوم را کسب کرد.