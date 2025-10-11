توضیح دفتر پرزیدنت بارزانی دربارهی خبر احداث پارک در حلبچه
پرزیدنت بارزانی همواره دولت و نهادهای ذیربط را به عدم فراموشی فداکاریهای مردم حلبچه و خدمترسانی به مردم این شهر توصیه کرده است
دفتر پرزیدنت بارزانی در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر احداث پارکی به هزینهی پرزیدنت مسعود بارزانی برای شهروندان حلبچه، توضیحاتی ارائه کرد. این دفتر تأکید کرد که پرزیدنت بارزانی همواره دولت و نهادهای ذیربط را به عدم فراموشی فداکاریهای مردم حلبچه و خدمترسانی به مردم این شهر توصیه کرده است.
دفتر بارزانی در پی انتشار اخباری در برخی رسانهها دربارهی ساخت پارکی به عنوان هدیهی بارزانی به شهروندان حلبچه و اتخاذ اقدامات لازم برای ساخت آن، بیانیهای صادر کرد.
متن بیانیهی دفتر پرزیدنت بارزانی:
"به نام خداوند بخشنده و مهربان
چند روزی است که در تعدادی از رسانهها و خبرگزاریها منتشر شده است که به هزینهی پرزیدنت بارزانی پارکی به عنوان هدیه به شهروندان شهر حلبچه اهدا شده و اقدامات لازم برای احداث آن انجام شده است.
در اینجا به مردم عزیز کوردستان و حلبچه اعلام میکنیم که این مسئولیت دولت و نهادهای ذیربط است که به مردم عزیز شهر حلبچه و تمام نقاط کوردستان خدمت کنند. آنچه بارزانی انجام داده، مانند همیشه، تنها این بوده است که دولت و نهادهای ذیربط را توصیه کرده است که هرگز فداکاریهای مردم حلبچه را فراموش نکنند و همه باید به بهترین نحو به تمام کوردستان و به ویژه حلبچه خدمت کنند."