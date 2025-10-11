با تشدید بیابان‌زایی و کاهش فضای سبز، پایتخت عراق با پیامدهای زیست‌محیطی گسترده‌ای مواجه است

بیابان‌زایی به شدت گریبان‌گیر عراق شده است. در سال‌های اخیر، موجی از قطع درختان و کاهش مساحت فضای سبز در این کشور آغاز شده است. این پدیده به ویژه در بغداد، پایتخت عراق، رو به افزایش است؛ جایی که علاوه بر تأثیرات خشکسالی و تغییرات اقلیمی، قطع درختان و تبدیل فضاهای سبز به واحدهای مسکونی ادامه دارد. کارشناسان محیط زیست، با انتقاد از مسئولان، نسبت به آینده محیط زیست عراق هشدار می‌دهند.

یکی از شهروندان در گفت‌وگو با کوردستان٢٤ اظهار داشت که پیش از این، مساحت خانه آنها ۴۵۰ متر بود و ساختمان کوچکی داشت. بیشترین مساحت به پارک و باغچه در جلو و پشت خانه اختصاص یافته بود، اما متأسفانه پس از سال ۲۰۰۳، ساختمان‌های جدید جایگزین این فضاها شده‌اند.

شهروند دیگری بیان کرد: «هیچ تحقیقاتی درباره‌ی شیوه‌های قطع درختان انجام نشده است. بدترین چیز در بغداد این است که پایتخت در حال حاضر با بیابان‌زایی دست و پنجه نرم می‌کند و تأثیرات زیست‌محیطی آن بر ما مشهود است.»

نبود قوانین سخت‌گیرانه و هشدار کارشناسان

به گفته کارشناسان، نبود یک قانون سخت‌گیرانه به عامل اصلی «نسل‌کشی درختان» در عراق تبدیل شده است. آنها تأکید می‌کنند که جلوگیری از بیابان‌زایی نیازمند صدها میلیون دینار است، به ویژه در بغداد.

علی بیاتی، کارشناس محیط زیست عراق، در این باره گفت: «لازم است با وضع قانونی، از درختان حفاظت شود و قطع آنها جرم تلقی گردد. چرا که این درختان شاید تنها چیزی باشند که در آینده برای تأمین اکسیژن برای آنها خواهیم جنگید. امروز، عراق حداقل به ۴۰۰ میلیون درخت نیاز دارد تا بتواند از بیابان‌زایی جلوگیری کند.»

نکته قابل توجه این است که برخی از نهادهای دولتی، درختان کهنسال را قطع کرده و به جای آنها درختان خرمای وارداتی می‌کارند که قیمت هر کدام به نیم میلیون دینار می‌رسد، در حالی که هزینه‌ی یک درخت عادی از ۲۰ هزار دینار تجاوز نمی‌کند.