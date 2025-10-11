معاون سابق اطلاعات سپاه: تعداد زیادی از نفوذیهای اسرائیل "ارشاد" شدند
معاون سابق اطلاعات سپاه پاسداران ایران از وجود "سلاحهای شگفتانگیز" خبر داد و گفت که تعداد زیادی از نفوذیهای اسرائیل در ایران "ارشاد" شدهاند
محمدحسن تولایی، معاون سابق اطلاعات سپاه پاسداران ایران، اظهار داشت که این نهاد "سلاحهای شگفتانگیزی" در اختیار دارد که در صورت "خطای دشمن" به موقع از آنها استفاده خواهد کرد.
تولایی در گفتوگو با خبرگزاری «ایلنا» تأکید کرد که "دشمن جنگطلب است و باید با زبان زور با آن صحبت کرد و آن را سر جایش نشاند." این فرماندهی ارشد سپاه پاسداران همچنین مدعی شد که "در روز آخر جنگ ۱۲ روزه، توانستیم از سلاحهایی رونمایی کنیم که آنها کاملاً حس کردند که مراکز علمی پیشرفتهشان، مراکز پیشرفتهی دادهپردازیشان، مقر استقرار خلبانهایشان و بسیاری از نقاط دیگر مورد حمله قرار گرفت و مجبور شدند دست تسلیم بالا ببرند و درخواست آتشبس را مطرح کنند."
آتشبس و تهدیدات متقابل
ایران و اسرائیل با میانجیگری رئیسجمهوری آمریکا در تاریخ ۲ تیر (۲۳ ژوئن) و پس از ۱۲ روز جنگ، با آتشبس موافقت کردند. مقامات نظامی و سیاسی اسرائیل بارها تأکید کردهاند که در صورت لزوم بار دیگر به ایران حمله خواهند کرد. در جریان حملات اسرائیل به ایران، تأسیسات اتمی و مراکز نظامی و امنیتی هدف قرار گرفت و شماری از فرماندهان ارشد نظامی و عوامل برنامهی اتمی ایران کشته شدند.
قابلیتهای دفاعی ایران
به گفتهی معاون سابق اطلاعات سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات اسرائیل "سلاحها و امکاناتی" دارد "که به موقع آنها را به رو خواهیم کرد و دشمن را غافلگیر خواهیم کرد." بر اساس گزارش رسانهها، تهران در تاریخ ۲۷ شهریور (۱۸ سپتامبر) احتمالاً یک موشک دورپرواز جدید را آزمایش کرده است که در آسمان بسیاری از شهرهای ایران دیده شد. محسن زنگنه، یکی از نمایندگان مجلس ایران، کمی بعد از آن در گفتوگو با تلویزیون رسمی ایران از "آزمایش یکی از پیشرفتهترین موشکها" خبر داد که به گفتهی او یک "موشک قارهپیما تست امنیتی شده است."
وضعیت "نفوذیهای اسرائیل"
تولایی دربارهی "نفوذیهای اسرائیل" نیز گفت: "تمامی مظنونین و افرادی که ممکن بود در معرض تخلف باشند را احضار کردیم و برخی از آنها دستگیر شدند. تعداد زیادی از آنها ارشاد شدند و به خطای خود پی بردند، این عملیات همچنان ادامه دارد." پیش از این برخی از مقامات امنیتی ایران از بازداشت ۲۱ هزار نفر در جریان جنگ ۱۲ روزه خبر داده بودند، اما مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در نیویورک به «انبیسی» گفت بعید میداند اسرائیل این تعداد را در کشورش جذب کرده باشد.