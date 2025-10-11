برنامه‌ی "پاداش برای عدالت" وزارت خارجه آمریکا برای دریافت اطلاعاتی درباره‌ی دو فرد ایرانی و فعالیت‌های مالی یک شرکت بازرگانی تا سقف ۱۵ میلیون دلار پاداش تعیین کرده است

3 ساعت پیش

برنامه‌ی موسوم به "پاداش برای عدالت"، وابسته به وزارت خارجه‌ی آمریکا، با انتشار اطلاعیه‌ای در شبکه‌ی اکس (توییتر سابق) اعلام کرد که برای دریافت اطلاعاتی در خصوص دو نفر به نام‌های مجید نیلی و مهدی فرشچی و نیز فعالیت‌های مالی یک شرکت بازرگانی به نام "به ژول پارس" تا سقف ۱۵ میلیون دلار پاداش خواهد داد.

در این اطلاعیه آمده است که این افراد از طریق شرکت مذکور، تلاش کرده‌اند تا تکنولوژی‌ها و تجهیزات حساس تحریمی مورد نیاز صنایع نظامی جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران را به شکل غیرقانونی تهیه و تأمین کنند. سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت خارجه‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا قرار دارد.