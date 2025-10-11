برگزاری مراسم سالگرد ثبت جهانی جشن مهرگان در غار کرفتو

شرکت کنندگان در جشن مهرگان خواهان ثبت جهانی غار کرفت و در فهرست آثار یونسکو شدند

4 ساعت پیش

مراسم نخستین سالگرد ثبت جهانی جشن مهرگان در غار کرفتو، واقع در استان سنندج (کوردستان)، برگزار شد. در این مراسم، درخواست شد تا غار کرفتو نیز به عنوان یک اثر باستانی و تمدن بشری در فهرست میراث جهانی به ثبت برسد.

مراسم نخستین سالگرد ثبت جهانی جشن مهرگان در غار کرفتو، در نزدیکی شهر دیواندره استان سنندج کوردستان برگزار شد. سال گذشته، جشن مهرگان که یکی از جشن‌های باستانی کوردها است، به عنوان میراث فرهنگی بشری در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. هم‌زمان با گرامیداشت جشن مهرگان، برگزارکنندگان این مراسم درخواست کردند تا غار کرفتو نیز به عنوان یک اثر باستانی زندگی انسان در فهرست میراث جهانی به ثبت برسد.

داوود پوراحمد، فعال فرهنگی، به کوردستان ۲۴ گفت: "غار کرفتو قدمت بسیار زیادی دارد، اما ما می‌خواهیم نام آن در فهرست آثار جهانی ثبت شود. همه‌ی مردم و رسانه‌ها شنیده‌اند که غاری وجود دارد، اما این غار را با چهار طبقه به این شکل بین دیواندره و سقز ندیده‌اند."

غار کرفتو هم به عنوان یک اثر تاریخی و هم به عنوان یک مکان مهم گردشگری، پتانسیل ثبت در فهرست آثار جهانی را دارد. برای حمایت از این درخواست و گرامیداشت جشن مهرگان، تعدادی گروه هنری و تنبورنواز از ارومیه، سنندج، کرمانشاه، ایلام، همدان و زنجان در این مراسم شرکت کردند.

فروخ یادگاری، سرپرست گروه تنبورنوازان شاهو و دالاهو، اظهار داشت: "آنچه انجام دادیم، احترام به فرهنگ خودمان بود، به ویژه یک اثر تاریخی. ما به عنوان تنبورنوازان دالاهو، علاقه داشتیم در این مراسم شرکت کنیم. گاهی اوقات با ۱۰۰ یا نزدیک به ۲۰۰ نوازنده در تمام مراسم‌های کوردی شرکت می‌کنیم."

سرگل مرادی، فعال فرهنگی هم گفت: "آنچه دیدید، کاری است که فرهنگ کوردی را به جهان، به شهرها و ملت‌های دیگر معرفی می‌کند. آنچه می‌بینید، غار کرفتو است که تاریخ آن به سال‌ها پیش بازمی‌گردد."

جشن مهرگان: نماد سپاسگزاری و برابری

جشن مهرگان یکی از کهن‌ترین و بزرگترین جشن‌های باستانی کوردها برای سپاسگزاری از مهر یا میترا، خدای روشنایی، یاری و پیمان است که همتای جشن نوروز، نماد ارتباط انسان با یکدیگر و طبیعت بوده است. این جشن در ابتدای پاییز برای شکرگزاری از غلات، میوه‌ها و نعمت‌هایی که خداوند به انسان بخشیده است، برگزار می‌شده و همچنین جشن پیروزی خیر بر شر، برابری انسان‌ها و برداشت محصولات کشاورزی بوده است.