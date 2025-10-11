ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، در اقدامی غافلگیرکننده جایزه‌ی خود را به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، اهدا کرد

4 ساعت پیش

در میان جنجال‌های گسترده‌ای که طی روزهای گذشته پیرامون جایزه‌ی نوبل صلح شکل گرفت، به‌ویژه پس از تأکید مکرر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، مبنی بر اینکه او شایسته‌ی دریافت این جایزه است، ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا و برنده‌ی این جایزه، در اقدامی غافلگیرکننده آن را به ترامپ اهدا کرد.

ماچادو روز جمعه در حساب خود در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق) نوشت: "این جایزه را به مردم رنج‌کشیده‌ی ونزوئلا و به ترامپ به‌خاطر حمایت قاطعش از آرمان ما تقدیم می‌کنم." ترامپ نیز شب گذشته در یک نشست خبری در کاخ سفید تأکید کرد که ماچادو با او تماس گرفته و جایزه را به او پیشنهاد داده است. اما با لحنی شوخ‌طبعانه افزود: "من قبولش نکردم." ترامپ گفت که ماچادو "خانمی بسیار مهربان" است و او سال‌هاست که از او حمایت می‌کند.

انتقاد از کمیته‌ی نوبل

در همین حال، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس، و همچنین بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز گذشته کمیته‌ی نروژی نوبل را مورد انتقاد قرار دادند و تأکید کردند که ترامپ شایسته‌ی دریافت این جایزه است. پوتین همچنین اعلام کرد که جایزه‌ی نوبل اعتبار خود را از دست داده و سیاسی شده است. موضوعی که ترامپ نیز با بازنشر سخنان او در شبکه‌ی اجتماعی‌اش «تروث سوشال»، از رئیس‌جمهوری روسیه تشکر کرد. سخنگوی کاخ سفید نیز در «ایکس» نوشت: "کمیته‌ی نوبل نشان داده که سیاست را بر صلح ترجیح می‌دهد."

ادعای ترامپ درباره‌ی شایستگی نوبل

ترامپ ماه گذشته در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تأکید کرده بود که از زمان روی کار آمدنش در اوایل امسال، چندین جنگ را پایان داده و بنابراین شایسته‌ی جایزه‌ی نوبل صلح است. او هفته‌ی گذشته نیز در جمع صدها تن از فرماندهان نیروهای مسلح آمریکا، بار دیگر این ادعا را تکرار کرد و گفت: "عدم اعطای این جایزه به من، توهینی به آمریکا است." او سپس با لحنی طنزآمیز افزود: "البته که این جایزه را به من نمی‌دهند، بلکه به کسی می‌دهند که هیچ کاری نکرده باشد."