رهبر حوثی‌ها دستور توقف حملات به اسرائیل و کشتی‌های تجاری را صادر کرد

1 ساعت پیش

یک منبع نزدیک به شبه‌نظامیان حوثی یمن به خبرگزاری «تاس» اعلام کرد که عبدالملک حوثی، رهبر این گروه، دستور توقف حملات به اسرائیل و کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن را صادر کرده است.

به گفته‌ی این منبع، توقف این حملات تا زمانی ادامه خواهد داشت که اسرائیل به توافق آتش‌بس در نوار غزه پایبند بماند. این منبع همچنین افزود که رهبر حوثی‌ها دستور داده است روند پایبندی به توافق آتش‌بس در غزه به دقت پیگیری شود و اقدامات بعدی شبه‌نظامیان حوثی در راستای حمایت از مردم فلسطین خواهد بود.

اسرائیل و حماس روز چهارشنبه بر سر اجرای مرحله‌ی نخست طرح آتش‌بس پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، به توافق رسیدند. این توافق پس از مذاکرات غیرمستقیم در شهر شرم‌الشیخ مصر و با میانجی‌گری آمریکا، مصر، قطر و مشارکت ترکیه حاصل شد.