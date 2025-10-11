آمریکا نیروی نظامی برای نظارت بر آتش‌بس غزه به اسرائیل اعزام کرد

1 ساعت پیش

ایالات متحده آمریکا ۲۰۰ سرباز را برای نظارت بر اجرای توافق آتش‌بس در نوار غزه به اسرائیل اعزام می‌کند.

شبکه 'ای‌بی‌سی نیوز' روز شنبه، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر ۱۴۰۴)، در گزارشی اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا ۲۰۰ سرباز را برای نظارت بر اجرای توافق آتش‌بس در نوار غزه به اسرائیل اعزام خواهد کرد.

این شبکه به نقل از مقامات آگاه گزارش داده است که این نیروها یک مرکز هماهنگی برای نظارت بر اجرای توافق آتش‌بس تأسیس خواهند کرد و هیچ نیروی آمریکایی وارد غزه نخواهد شد.

به گفته‌ی یک مقام آمریکایی، ۲۰۰ سرباز اعزامی در زمینه‌های حمل و نقل، برنامه‌ریزی، لجستیک، امنیت و مهندسی تخصص خواهند داشت و در کنار نمایندگان سایر کشورهای همکار، بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی فعالیت خواهند کرد.

بر اساس گزارش این شبکه، مرکز هماهنگی، گام نخست برای کمک به اجرای روند صلح است که نیازمند هماهنگی فشرده در زمینه‌های کمک‌های بشردوستانه، لجستیک و امنیت خواهد بود.

نیروهایی که برای تأسیس مرکز فرماندهی نظامی به اسرائیل اعزام می‌شوند، از اواخر هفته به تدریج از طریق هوایی از آمریکا و خاورمیانه به این کشور خواهند رسید.

مقامات آمریکایی اعلام کردند که براد کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا که بر نیروهای آمریکایی در خاورمیانه نظارت دارد، روز جمعه به اسرائیل رسید.

از سوی دیگر، آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داده است که نیروهای نظامی آمریکایی وظیفه‌ی نظارت بر آتش‌بس غزه را بر عهده خواهند داشت و در پایگاه هوایی هاتزور در نزدیکی شهر اشدود اسرائیل مستقر خواهند شد.

بامداد روز پنجشنبه، ۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۷ مهر ۱۴۰۴)، اسرائیل و حماس تمامی بندها و مفاد مرحله‌ی اول توافق غزه را امضا کردند که شامل توقف جنگ، آزادی گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی و ارسال کمک‌ها به غزه می‌شود.

دفتر نخست‌وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که "نتانیاهو و ترامپ به این مناسبت به یکدیگر تبریک گفته‌اند."