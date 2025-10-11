رئیس لیست پارت دموکرات کوردستان در کرکوک، از آغاز آرام تبلیغات انتخاباتی در این شهر خبر داد و هدف اصلی را حفظ کرسی‌های کوردها در کرکوک اعلام کرد

38 دقیقه پیش

شاخَوان عبدالله، رئیس لیست پارت دموکرات کوردستان در کرکوک، در گفت‌وگو با کوردستان ۲۴ اظهار داشت که تبلیغات انتخاباتی این حزب در کرکوک به شیوه‌ای آرام در حال انجام است و هدف اصلی آن‌ها حفظ کرسی‌های کوردها در این شهر است.

شاخَوان عبدالله با اشاره به برخی تخلفات مانند پاره شدن پوسترهای نامزدهایشان، تأکید کرد که تبلیغات به طور کلی در آرامش برگزار شده است. او بر تعهد احزاب کوردی برای برگزاری تبلیغاتی آرام و به دور از خشونت تأکید کرد.

قدردانی مردم کرکوک از پارت دموکرات کوردستان

رئیس لیست پارت دموکرات کوردستان در کرکوک افزود: "مردم کرکوک وفادارند و به تاریخ و فداکاری‌های پارت دموکرات کوردستان احترام می‌گذارند. ما در طول سه سال گذشته تلاش‌های زیادی برای عادی‌سازی وضعیت شهر و خدمت‌رسانی به شهروندان انجام داده‌ایم."

وی همچنین به سخنان مسرور بارزانی، معاون رئیس پارت دموکرات کوردستان، اشاره کرد که بر تأکید بارزانی مبنی بر عدم آزار و اذیت مردم در طول تبلیغات انتخاباتی تأکید کرده بود. عبدالله گفت: "ما حامل پیامی هستیم که تبلیغات نباید باعث آزار مردم شود و باید به شیوه‌ای متمدنانه برگزار شود. زیرا افرادی هستند که خوابیده‌اند، افرادی هستند که بیمارند، این تبلیغات شما نباید باعث آزار و اذیت مردم شود." او افزود: "در سال ۲۰۲۱ تمام پوسترهای ما پاره شد، اما ما باز هم در کرکوک رأی اول را آوردیم، زیرا به آرمان خود متکی هستیم."

دعوت به مشارکت فعال در انتخابات

شاخَوان عبدالله از مردم کرکوک خواست تا مشارکت فعالی در انتخابات داشته باشند و برای حفظ حقوق و دستاوردهای کوردها در این شهر رأی دهند. او اظهار داشت که هدف آن‌ها افزایش تعداد کرسی‌هایشان است تا بتوانند بهتر از آرمان کوردها در بغداد دفاع کنند. قرار است روز شنبه، کارناوال بزرگی برای معرفی نامزدهای پارت دموکرات کوردستان در کرکوک برگزار شود.