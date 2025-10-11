کارناوال انتخاباتی پارت دموکرات کوردستان در کرکوک برگزار شد

پارت دموکرات کوردستان بر انتقال تجربه‌ی موفق دولت اقلیم کوردستان به کرکوک و دفاع از کوردستانی بودن آن تأکید می‌کند

3 ساعت پیش

پارت دموکرات کوردستان، روز شنبه، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر ۱۴۰۴)، کارناوال انتخاباتی خود را برای حمایت از لیست ۲۷۵ در کرکوک با حضور هزاران نفر از هواداران و حامیان خود برگزار کرد. در این رویداد، هیوا احمد مصطفی، مسئول دفتر سازماندهی کرکوک-گرمیان پارت دموکرات کوردستان، در سخنانی اظهار داشت: «ما می‌خواهیم تجربه‌ی موفق حکمرانی کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان در زمینه‌ی برق ۲۴ ساعته، راه‌ها و خدمات دیگر را به کرکوک منتقل کنیم.»

هیوا احمد مصطفی این کارناوال را نشان‌دهنده‌ی «قدرت مدنی و بی‌سلاح، نیروی مقاوم و سرشار از معنویت پارت دموکرات کوردستان در شهر کرکوک و اطراف آن» دانست. او افزود که این کارناوال، «نیروی حمایتی برای ملت کوردستان و نمادی از همبستگی، برادری و همزیستی کوردها، عرب‌ها، ترکمن‌ها و مسیحیان است.»

وی همچنین تأکید کرد که در روز رأی‌گیری، «قدرت گسترده‌ی رأی‌دهندگان پارت دموکرات کوردستان برای لیست ۲۷۵، همه‌ی طلسم‌ها را در هم خواهد شکست.» او افزود: «این کارناوال مردمی به این معناست که مردم شهر کرکوک با همه‌ی اقشار و طبقات خود می‌خواهند نمایندگان لیست ۲۷۵ را به پارلمان عراق بفرستند تا هیچ نیرویی مانع از آموزش کوردی نشود و این نیرو می‌خواهد بار دیگر لیستی به پیروزی برسد که لیست پارت دموکرات کوردستان است، برای اجرای فوری قانون اساسی دائمی عراق که خواسته‌ی تمامی شهروندان کوردستان و عراق را در بر می‌گیرد.»

مسئول دفتر سازماندهی کرکوک-گرمیان پارت دموکرات کوردستان در کرکوک ادامه داد: «مطمئن باشید که همه‌ی قوانینی که در گذشته در پارلمان عراق علیه ملت کورد و بخشی از ترکمن‌ها تصویب شده است، این بار با تلاش نامزدهای پیروز پارت دموکرات کوردستان، بر اجرای هرچه سریع‌تر همه‌ی قوانین در خدمت ملت کورد اصرار خواهند ورزید. پارت دموکرات کوردستان نیروی حمایتی همه‌ی اقشار است و بر اجرای ماده‌ی ۱۴۰ قانون اساسی تأکید می‌کند.»

او همچنین گفت: «هر حزب و دولتی که با پارت دموکرات کوردستان مخالفت کرده باشد، روز به روز کوچک‌تر شده است. بسیاری از کشورهای اشغالگر در طول تاریخ که با پارت دموکرات کوردستان مخالفت کردند، نابود شدند و پارت دموکرات کوردستان همچنان در حال رشد است، زیرا آرمان برحق ملت کوردستان بر عهده‌ی این حزب است.»

هیوا احمد مصطفی افزود که همه‌ی نامزدها افراد شایسته و متخصص در زمینه‌های خود هستند و اگر به پارلمان بروند، در تحقق هیچ خواست و حقی از مردم کوردستان کوتاهی نخواهند کرد. او افزود: «تجربه‌ی موفق دولت اقلیم کوردستان باید به کرکوک منتقل شود. کابینه‌ی نهم به محال پایان داد، برق ۲۴ ساعته را تأمین کرد و شهرها را از دود غلیظ ژنراتورها نجات داد. راه‌ها مانند راه‌های کشورهای پیشرفته‌ی جهان شدند. ما می‌خواهیم این خدمات را به کرکوک و همه‌ی عراق منتقل کنیم.»

دفاع از هویت کوردستانی کرکوک در پارلمان عراق

در همین کارناوال، شاخوان عبدالله، نامزد پارت دموکرات کوردستان در کرکوک برای پارلمان عراق، در سخنانی متعهد شد که «دانش‌آموز واقعی راه بارزانی در بغداد» باشد.

او اظهار داشت: «هنوز جنگ در بغداد ادامه دارد، وضعیت بسیار دشوارتر از گذشته است. برخی احزاب دیروز در لیست ترور آمریکا بودند، اما امروز نامزد برای پارلمان عراق دارند. آن افراد شوونیستی که پهپاد به اقلیم کوردستان می‌فرستادند، اکنون می‌خواهند وارد پارلمان شوند.»

شاخوان عبدالله تأکید کرد که به آن افراد شوونیستی که وارد پارلمان می‌شوند، اجازه نخواهند داد که قوانین را به میل خود تصویب کنند و گفت: «تا زمانی که ما در بغداد هستیم، هیچ کس نمی‌تواند به میل خود حقوق اقلیم کوردستان را نقض کند، بلکه آنها را به مجازات قانونی خواهیم رساند.»

این نامزد پارت دموکرات کوردستان برای پارلمان عراق افزود: «ما با قانون در پارلمان از کوردستانی بودن کرکوک دفاع خواهیم کرد.»

شاخوان عبدالله همچنین افزود سه سال پیش در مکانی که اکنون کارناوال انتخاباتی برگزار می‌کنند، «تانک‌ها و خودروهای زرهی ارتش عراق حضور داشتند، اما همانطور که قول داده بودند، پرچم کوردستان را در کرکوک برافراشتند و ارتش عراق را عقب راندند.»

در پایان سخنان خود، شاخوان عبدالله اظهار داشت: «ما دانش‌آموزان مکتب راه بارزانی هستیم و از هیچ نیرویی نمی‌ترسیم. هر قولی هم که داده‌ایم، در عمل آن را اجرا کرده‌ایم.»

این کارناوال مردمی بزرگ، به عنوان آغاز قدرتمندی برای کمپین انتخاباتی پارت دموکرات کوردستان در کرکوک تلقی می‌شود و تعداد زیادی از حامیان و رأی‌دهندگان این حزب در آن شرکت کردند.

قدردانی پارت دموکرات کوردستان از مردم کرکوک

دفتر سازماندهی استان کرکوک-گرمیان پارت دموکرات کوردستان نیز در پیامی از مردم کرکوک و اطراف آن به دلیل مشارکت گسترده در کارناوال انتخاباتی این حزب برای انتخابات پارلمان عراق قدردانی کرد.

در این پیام آمده است:

«مردم سرافراز شهر کرکوک، رأی‌دهندگان وفادار لیست ۲۷۵ حزب ما، فرزندان قهرمان کرکوک، قلعه‌ی مقاومت.

با نهایت افتخار و خوشحالی، دفتر سازماندهی استان کرکوک-گرمیان، سپاس و قدردانی خود را به شما عزیزان تقدیم می‌کند که امروز در جشن بزرگ مردمی حزب ما، با هزاران نفر حضور یافتید و گرم‌ترین استقبال و حمایت خود را از لیست ۲۷۵ و نامزدهای ما تأیید کردید. این شور و هیجان شما، این عشق و وفاداری که امروز نشان دادید، ثابت می‌کند که کرکوک، شهر همزیستی و فداکاری، همیشه به عنوان قلعه‌ای مستحکم برای پارت دموکرات کوردستان باقی مانده و هرگز از هم جدا نخواهند شد.

تاریخ پر افتخار پارت دموکرات کوردستان و کرکوک، دو تاریخ در هم تنیده هستند که با خون شهیدان و مبارزه‌ی بی‌وقفه‌ی فرزندان این شهر نوشته شده است. شما بر اساس ایمان و اعتماد خود به راه مقدس بارزانی جاودان و بارزانی و برنامه‌ی ملی حزب ما، امروز بار دیگر ثابت کردید که کرکوک قلب و مرکز کوردستان است و پارت دموکرات کوردستان همیشه مدافع سرسخت حقوق و خواسته‌های برحق شما خواهد بود.

این حضور پر امید و پر انرژی شما، به ما اطمینان می‌دهد که پیروزی بزرگی در انتخابات ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) مجلس نمایندگان عراق در انتظار ماست. این پیروزی، پیروزی ملت ما، پیروزی مردم کرکوک، پیروزی اراده و مقاومت شما در راه بازگرداندن حاکمیت و جایگاه واقعی این شهر است.

در اینجا لازم می‌دانیم گرم‌ترین سپاس و قدردانی خود را به رفقای شعبه‌ی ۳ کرکوک و شعبه‌ی ۲۵ اطراف کرکوک، کمیته‌های منطقه‌ای هر دو شعبه‌ی مبارز، و همچنین قدردانی خود را به مردم شهر کرکوک و خانواده‌های سرافراز شهدا و نهادهای امنیتی، نیروهای پیشمرگه‌ی کوردستان و آسایش کرکوک و نهادهای ایلول و گولان و خبات و تمامی حامیان و اعضای حزبمان تقدیم کنیم که با تلاش و کوشش بی‌وقفه‌ی خود، در این جشن بزرگ مردمی با شور و هیجان همکاری و مشارکت کردند.

بار دیگر، سلام و احترام و محبت خود را به شما عزیزان تقدیم می‌کنیم و به شما قول می‌دهیم که مانند همیشه، پارت دموکرات کوردستان و لیست ۲۷۵، در خدمت‌رسانی و دفاع از حقوق شما ادامه خواهد داد. چشم ما به رأی‌های شماست و از پیروزی مطمئن هستیم.

همیشه شاد و سرافراز باشید.

دفتر سازماندهی استان کرکوک-گرمیان پارت دموکرات کوردستان»

11ـی 10ـی 2025