سه دیپلمات قطری در حادثهی رانندگی جان باختند
سه دیپلمات قطری در حادثهای رانندگی در مسیر شرم الشیخ جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر نیز مجروح شدند
بر اساس گزارش منابع امنیتی و رسانههای مصری، در یک حادثهی رانندگی در شهر شرم الشیخ، سه عضو هیئت قطری جان باختند و دو نفر دیگر مجروح شدند. این هیئت برای آمادهسازی "نشست صلح شرم الشیخ" به این شهر سفر کرده بود.
این حادثه در حالی رخ داد که هیئت قطری برای تدارکات "نشست صلح شرم الشیخ" به این شهر سفر کرده بود. قرار است این نشست با ریاست مشترک مصر و ایالات متحده و با حضور رهبران بیش از ۲۰ کشور برای بررسی موضوع آتشبس در غزه برگزار شود.
منابع امنیتی و رسانههای مصری گزارش دادند که این حادثه در جادهی "طور - شرم الشیخ" و در حدود ۵۰ کیلومتری شهر شرم الشیخ اتفاق افتاده است. علت حادثه، از دست دادن کنترل خودرو توسط راننده و واژگونی آن اعلام شده است.
در نتیجهی این حادثه، سه دیپلمات قطری به نامهای عبدالله غانم سیف، حسن جابر و سعود بن سامر جان خود را از دست دادند. همچنین، عبدالله عیسی الکوالی و محمد عبدالعزیز بوعانین مجروح شده و برای دریافت مراقبتهای پزشکی به بیمارستان بینالمللی شرم الشیخ منتقل شدند.
مقامات مصری بلافاصله تحقیقات گستردهای را برای روشن شدن ابعاد کامل این حادثه آغاز کردهاند. سفارت قطر در قاهره با صدور بیانیهای، از درگذشت سه کارمند دیوان امیری ابراز تأسف کرد و اعلام داشت که با طرفهای ذیربط مصری برای انتقال اجساد و مجروحان به دوحه هماهنگی میکند.
این حادثه همزمان با تلاشهای دیپلماتیک فشرده در منطقه برای دستیابی به توافق آتشبس در نوار غزه رخ میدهد، که قطر نقش مهمی در آن ایفا میکند.