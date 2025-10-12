اخبار

مسرور بارزانی: کوردستان کماکان مرکز گسترش بیشتر برادری بین ادیان و همزیستی مسالمت‌آمیز خواهد بود

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان
کوردستان همزیستی مسالمت‌آمیز

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، تاکید کرد که کوردستان کماکان مرکز گسترش بیشتر برادری بین ادیان و همزیستی مسالمت‌آمیز خواهد بود.

یکشنبه ۱۲ اکتبر، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: امروز در اربیل کلیسای (ام النور) را افتتاح کردیم و سنگ بنای دانشکده (الازهر) را گذاشتیم و در مراسم فارغ‌التحصیلی دانش‌آموختگان امامت و خطابه در اربیل شرکت کردیم.

نخست‌وزیر تاکید کرد:کوردستان کماکان مرکز گسترش بیشتر برادری بین ادیان و همزیستی مسالمت‌آمیز خواهد بود.

 

ب.ن 

 
Kurdistan24 ,
