مسرور بارزانی: کوردستان کماکان مرکز گسترش بیشتر برادری بین ادیان و همزیستی مسالمتآمیز خواهد بود
اربیل (کوردستان٢٤) – نخستوزیر اقلیم کوردستان، تاکید کرد که کوردستان کماکان مرکز گسترش بیشتر برادری بین ادیان و همزیستی مسالمتآمیز خواهد بود.
یکشنبه ۱۲ اکتبر، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: امروز در اربیل کلیسای (ام النور) را افتتاح کردیم و سنگ بنای دانشکده (الازهر) را گذاشتیم و در مراسم فارغالتحصیلی دانشآموختگان امامت و خطابه در اربیل شرکت کردیم.
Kurdistan will remain the land of coexistence in the region.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) October 12, 2025
Today in Erbil, I opened the new Um Al-Noor Church and laid the foundation stone for the Al-Azhar Institute for Islamic studies. I also congratulated graduates of the Islamic Institute of Imams and Preachers. pic.twitter.com/MSDne9e0s5
