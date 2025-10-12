4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، تاکید کرد که کوردستان کماکان مرکز گسترش بیشتر برادری بین ادیان و همزیستی مسالمت‌آمیز خواهد بود.

یکشنبه ۱۲ اکتبر، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: امروز در اربیل کلیسای (ام النور) را افتتاح کردیم و سنگ بنای دانشکده (الازهر) را گذاشتیم و در مراسم فارغ‌التحصیلی دانش‌آموختگان امامت و خطابه در اربیل شرکت کردیم.

نخست‌وزیر تاکید کرد:کوردستان کماکان مرکز گسترش بیشتر برادری بین ادیان و همزیستی مسالمت‌آمیز خواهد بود.

Kurdistan will remain the land of coexistence in the region.



Today in Erbil, I opened the new Um Al-Noor Church and laid the foundation stone for the Al-Azhar Institute for Islamic studies. I also congratulated graduates of the Islamic Institute of Imams and Preachers. pic.twitter.com/MSDne9e0s5 — Masrour Barzani (@masrourbarzani) October 12, 2025

ب.ن