وزیر اوقاف اقلیم کوردستان: همزیستی مسالمتآمیز، راهبرد دولت اقلیم و نماد وحدت کوردستان است
پشتیوان صادق از حمایتهای رئیس دولت اقلیم کوردستان در زمینهی توسعهی فرهنگ همزیستی قدردانی کرد
وزیر اوقاف و امور دینی دولت اقلیم کوردستان، پشتیوان صادق، در دو رویداد جداگانه بر اهمیت همزیستی مسالمتآمیز و نقش دولت اقلیم در حمایت از آن تأکید کرد.
وی افتتاح کلیسای "امالنور" را نمادی از این ارزشها دانست و از حمایتهای رئیس دولت اقلیم کوردستان در این زمینه قدردانی کرد.
افتتاح کلیسای "امالنور"؛ نمادی از همزیستی در کوردستان
پشتیوان صادق، وزیر اوقاف و امور دینی دولت اقلیم کوردستان، در مراسم افتتاح کلیسای "امالنور" اظهار داشت که گشایش این کلیسا تجلی ارزشهای همزیستی در اقلیم کوردستان است. وی افزود: "این کلیسا تنها یک بنای مذهبی نیست، بلکه پیامی از عشق و صلح و گواهی راستین بر همزیستی تمامی اجزای تشکیلدهندهی ملت کوردستان است. در عین حال، این اقدام نمایانگر سیاستی است که از تمامی اقلیتها در جامعهی کوردستان محافظت میکند."
وزیر اوقاف و امور دینی، این کلیسا را نماد وحدت و نشانهای از این دانست که کوردستان خانهی همگان است و به همهی اقلیتها احترام میگذارد. وی از تمامی کسانی که در اجرای این پروژهی منحصر به فرد همکاری کردند، تشکر کرد و آن را نشانهای روشن برای تاریخ همزیستی در منطقه خواند.
پشتیوان صادق همچنین از رئیس دولت اقلیم کوردستان به دلیل حمایتهای مستمر از روند همزیستی در کوردستان قدردانی کرد. وی در پایان سخنرانی خود از متران داوود نیز به خاطر مواضع ارزشمندش در قبال اقلیم کوردستان تشکر کرد و گفت: "او در تمامی نشستها و مصاحبههای خود در خارج از کشور، بر واقعیت صلح و همزیستی در اقلیم کوردستان تأکید میکند."
مؤسسهی الازهر در اربیل؛ تنها شعبهی عراق و مرکز تربیت اساتید
در رویدادی دیگر، روز یکشنبه، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۰ مهر ۱۴۰۴)، دکتر پشتیوان صادق، وزیر اوقاف و امور دینی دولت اقلیم کوردستان، در مراسم فارغالتحصیلی دانشجویان مؤسسهی الازهر و ائمهی جمعه و جماعت، از تأسیس این مؤسسه ابراز خرسندی کرد. وی گفت: "ما از آغاز به کار مؤسسهی الازهر که سنگ بنای آن توسط مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم، گذاشته شد، بسیار خوشحالیم."
وزیر اوقاف و امور دینی خاطرنشان کرد که مؤسسهی الازهر در سطح عراق تنها در اربیل فعالیت میکند و در حال حاضر بیش از ۳۵۰ دانشجو دارد. همچنین، ۸۲ دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه مشیخهی الازهر مشغول به تحصیل هستند.
وی افزود که پس از گذاشتن سنگ بنا، ساختمان این مؤسسه در مدت کوتاهی تکمیل خواهد شد و بخشهای علمی و بخش دختران نیز در مؤسسهی الازهر افتتاح میشوند.
پشتیوان صادق از تلاشهای شبانهروزی اساتید در دو سال گذشته برای دستیابی به موفقیت قدردانی کرد و اظهار داشت: "در ابتدای تأسیس این مؤسسه، با چند استاد گرد هم آمدیم تا مکانی برای تربیت اساتید ایجاد کنیم. خوشبختانه، مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم، با ساخت این بنا موافقت کرد."
وی همچنین تأکید کرد که موضوعاتی مانند همزیستی، حقوق بشر، عشق به میهن و پذیرش متقابل به دروس علوم شرعی اضافه شدهاند. وزیر اوقاف و امور دینی در پایان سخنان خود گفت: "این اساتید، همچون پدران و اجدادمان، به جامعه و دین خود خدمت میکنند."