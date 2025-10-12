تبلیغات انتخاباتی پارت دموکرات کوردستان با سخنان پرزیدنت بارزانی آغاز شد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – پرزیدنت بارزانی تاکید کرد که اگر دموکراسی در عراق پیاده نشود، هیچ یک از جوامع ملیتی و دینی به حق خود دست نمی‌یابند.

امروز یکشنبه ۱۲ اکتبر، با حضور پرزیدنت مسعود بارزانی و معاونان ایشان، تبلیغات انتخاباتی پارت دموکرات کوردستان برای انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق، در اربیل آغاز شد.

تبلیغات انتخاباتی

نامزدهای پارت دموکرات کوردستان تحت لیست شماره ۲۷۵ تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کرده‌اند.

پرزیدنت بارزانی در مراسم آغاز تبلیغات انتخاباتی پارت دموکرات در اربیل که در سالن سعد عبدالله برگزار شد، سخنرانی کرد.

پرزیدنت بارزانی با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات، خوشحالی خود را از این ابراز داشت که تعدادی از نامزدهای عرب و ترکمان در چارچوب لیست پارت دموکرات کوردستان در انتخابات مشارکت کرده‌اند و آن را موجب تقویت و نشان‌دهنده مشی درست پارت دموکرات دانست.

همچنین همه نامزدها را به فعالیت مشترک برای دفاع از حقوق مردم کوردستان و عراق را تشویق کرد.

مشارکت کوردها در دولت عراق

پرزیدنت بارزانی تاسیس دولت عراق پس از جنگ جهانی اول را مورد توجه قرار داد و گفت که آن دولت بر مبنای شراکت کورد و عرب تاسیس شد و با بازگویی حوادث تاریخی یادآور شد که کوردهای عراق به خواست خود و مشروط بر پایبندی به اصل شراکت در مدیریت کشور، ماندن در عراق را انتخاب کردند. ایشان تاکید کرد اما در عراق بر خلاف آن کوردها نه تنها به عنوان شریک در نظر گرفته نشدند بلکه نسل‌‌کشی شدند و پس از سال ۲۰۰۳ نیز به جای پرداخت غرامت به قربانیان نسل‌کشی، علیه آنها سیاست گرسنه‌سازی پیاده شد.

با اینحال ابراز امیدواری کرد که این انتخابات فرصتی ایجاد کند تا هم عراق و هم اقلیم کوردستان اشتباهات گذشته را تکرار نکنند.

تجربیات تاریخی را مورد اشاره قرار داد و با اتکا به آنها تاکید کرد که کوردها هرگز از حقوق خود گذشت نخواهند کرد و اگر دموکراسی در عراق پیاده نشود هیچ یک از جوامع ملیتی و دینی به حق خود دست نمی‌یابند.

پرزیدنت بارزانی بر تحقق دموکراسی واقعی تاکید کرد تا حقوق همه تضمین شود و یادآور شد که ملت کورد همواره اهل گذشت و مدارا بوده و پس از قیام ۱۹۹۱ با ارتش عراق که اقدام به نسل‌‌کشی مردم کوردستان کرده بود، مردانه رفتار کرده و به جای به اسارت گرفتن، آنها را آزاد گذاشته است.

همچنین از شرایط سال ۲۰۰۳ و سرنگونی رژیم بعث به عنوان فرصتی طلایی برای عراقی‌ها یاد کرد که در آن مردم کورد با حسن نیت و اراده‌ای قوی برای تاسیس عراق جدید بر مبنای (شراکت، توازن و توافق) تمام توان خود را به کار بست. ایشان قانون اساسی تدوین شده در سال ۲۰۰۵ را با همه نقص‌هایش قانونی مناسب برای عراق دانست، به طوریکه در صورت پایبندی به آن اختلافات کنونی بین عراق و اقلیم کوردستان بروز نمی‌کرد. پرزیدنت بارزانی از عدم پایبندی به قانون اساسی ابراز تاسف کرد. قانون کنونی انتخابات عراق را نیز یک قانون ناعادلانه توصیف کرد و لازم دانست که برای دور بعدی انتخابات در آن تغییر ایجاد شود.

قانون اساسی عراق

خطاب به کسانی که در بغداد با اقلیم کوردستان خصومت‌ورزی می‌کنند گفت که اگر به برخی مواد قانون اساسی مراجعه کنند، متوجه خواهند شد که اقلیم کوردستان نه تنها هیچ تخلفی نکرده است، بلکه مورد ستم هم قرار گرفته است. همچنین مواد قانون اساسی که فدرالی بودن و تکثر دینی و ملیتی را مورد توجه قرار داده‌اند به یاد آورد و گفت هر رفتاری که بر خلاف این مواد باشد غیرقانونی و تخلف به شمار می‌آید. مواد قانونی مربوط به نفت و گاز را هم مورد توجه قرار داد و با اشاره به متون آن مواد تاکید کرد که نفت و گاز منابع عمومی هستند و هیچ وزیر و مقامی نمی‌تواند به تنهایی در مورد آن تصمیم‌گیری کند و به نظرات دیگران اهمیت ندهد. امری که چنانچه پرزیدنت بارزانی گفت اقلیم کوردستان به آن پایبند بوده، اما دیگران پایبند نبوده‌اند.

پرزیدنت بارزانی با بازگو کردن تلاش‌ها برای توافق در سال‌‌های گذشته در خصوص نفت و گاز و برهم زدن توافقات توسط مقامات بغداد، تاکید کرد که بغداد موجب عدم حل اختلافات شده است و ابراز امیدواری کرد که توافق اخیر اربیل و بغداد در خصوص نفت و گاز تداوم پیدا کند و هرچه سریعتر قانون نفت و گاز عراق با انجام تعدیلات لازم، در مجلس نمایندگان این کشور تصویب شود.

ب.ن