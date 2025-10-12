نخست‌وزیر اقلیم کوردستان ابراز امیدواری کرد که کلیسای "ام النور" مکانی مهم برای عبادت مسیحیان و کانونی برای توسعه‌ی هرچه بیشتر برادری و دوستی میان پیروان ادیان و ترویج فرهنگ همزیستی در اقلیم کوردستان تبدیل شود

3 ساعت پیش

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، در مراسم افتتاح کلیسای «ام النور» در شهرک عنکاوه اربیل، این مکان مقدس را هدیه‌ای برای تقویت فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز و دوستی میان پیروان ادیان مختلف در کوردستان توصیف کرد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز یکشنبه، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۰ مهر ۱۴۰۴)، در مراسمی رسمی کلیسای «ام النور» (مادر نور) را در شهرک مسیحی‌نشین عنکاوه در اربیل افتتاح کرد. این کلیسا که توسط وزارت اوقاف و امور دینی دولت اقلیم کوردستان ساخته شده است، به جامعه‌ی مسیحیان و به‌ویژه آوارگانی که پس از حملات تروریستی داعش به کوردستان پناه آورده‌اند، تقدیم شد.

جایگاه والای حضرت مریم در ادیان

نخست‌وزیر در سخنرانی خود به نام این کلیسا اشاره کرد و گفت: «این کلیسا "ام النور" نام‌گذاری شده که به معنای "مادر روشنایی" است و یکی از القاب حضرت مریم پاکدامن است. حضرت مریم نه تنها نزد مسیحیان، بلکه در دین اسلام نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در قرآن کریم در ده‌ها آیه با احترام فراوان از ایشان نام برده شده است.»

کوردستان؛ پناهگاه امن مسیحیان

بارزانی با یادآوری شرایط سخت پس از ظهور داعش، اظهار داشت: «در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از حملات تروریست‌های داعش به اقلیم کوردستان، موصل و دشت نینوا، هزاران خواهر و برادر مسیحی ما ناچار شدند خانه و کاشانه‌ی خود را ترک کنند و به اقلیم کوردستان پناه بیاورند و در عنکاوه ساکن شوند تا در صلح و آرامش زندگی کنند.» وی افزود: «این کلیسا هدیه‌ای از سوی دولت اقلیم کوردستان به آن دسته از خواهران و برادران آواره‌ی ما از دشت نینوا است که به دلیل عدم ثبات در مناطق خود، همچنان در اینجا مانده‌اند و از این مکان مقدس برای عبادت بهره‌مند خواهند شد.»

کانونی برای همزیستی مسالمت‌آمیز

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان ابراز امیدواری کرد که این کلیسا به مکانی مهم برای عبادت مسیحیان و کانونی برای توسعه‌ی هرچه بیشتر برادری و دوستی میان پیروان ادیان و ترویج فرهنگ همزیستی در اقلیم کوردستان تبدیل شود. وی همچنین بر تداوم تلاش‌های دولت اقلیم کوردستان برای پایان دادن به وضعیت تحمیلی در دشت نینوا و ایجاد فضایی باثبات و آرام تأکید کرد تا شهروندان مسیحی بتوانند با سربلندی و با اراده‌ی خود به خانه‌ها و کلیساهایشان بازگردند.

تأکید بر تداوم حمایت از تمام جوامع دینی

بارزانی با اشاره به سیاست‌های دولت اقلیم کوردستان در حمایت از تنوع دینی، به چند نمونه از اقدامات اخیر اشاره کرد و گفت: «چند روز پیش پروژه‌ی راهسازی مهمی را در نزدیکی معبد لالش برای ایزدیان افتتاح کردیم. امروز نیز پس از گشایش این کلیسا، سنگ بنای یک مرکز دینی الازهر را می‌گذاریم و در مراسم فارغ‌التحصیلی پیش‌نمازان و خطیبان در اربیل شرکت می‌کنیم.» او این اقدامات را گواه و نشانه‌ی تنوع در جامعه‌ی کوردستان و اهمیت دولت اقلیم کوردستان به تمام ادیان و تقویت فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز و آزادی دینی دانست و تصریح کرد: «دولت اقلیم کوردستان به پیشبرد پیام صلح، همزیستی و احترام متقابل به همه‌ی ادیان، نه تنها در کوردستان، بلکه در سراسر خاورمیانه ادامه خواهد داد.»