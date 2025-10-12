روزنامه‌ی جمهوری اسلامی در گزارشی به بررسی پیامدهای «طوفان الاقصی» پرداخته و آن را اشتباهی راهبردی دانسته است- این گزارش به خروج سوریه از جبهه‌ی ضداسرائیلی و خسارات وارده به لبنان و ایران اشاره می‌کند

روزنامه‌ی «جمهوری اسلامی» در گزارشی تحلیلی، عملیات «طوفان الاقصی» را یک اشتباه راهبردی ارزیابی کرده است.

این روزنامه با اشاره به توافق حماس و اسرائیل برای توقف جنگ غزه و تبادل اسرا، این پرسش را مطرح می‌کند که «طوفان الاقصی» به نفع چه کسی بود؟

پیامدهای «طوفان الاقصی» از دیدگاه روزنامه‌ی جمهوری اسلامی

این گزارش تاکید می‌کند که جنگ غزه، با توجه به انگیزه‌های آغازین و پیامدهای آن، تنها به نفع یک طرف نبوده است. جنگی که با «طوفان الاقصی» در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) آغاز شد، علاوه بر حماس و اسرائیل، لبنان، سوریه، یمن و ایران را نیز درگیر کرد.

خسارات وارده به غزه و منطقه

روزنامه‌ی جمهوری اسلامی در ادامه به هفت محور اصلی برای پاسخ به این پرسش می‌پردازد:

۱- اشتباه راهبردی: این روزنامه تصریح می‌کند که «طوفان الاقصی» یک اشتباه بود و این باور از همان لحظات اولیه‌ی عملیات وجود داشته و اکنون پس از گذشت بیش از دو سال، همچنان بر آن پافشاری می‌شود.

۲- ویرانی غزه: تخریب ۸۰ درصد از ساختمان‌ها و تمامی زیرساخت‌های غزه، کشته شدن رهبران حماس و حدود ۶۸ هزار نفر از مردم غزه، مجروح شدن نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر و آواره شدن تقریباً تمام جمعیت این منطقه، خساراتی جبران‌ناپذیر تلقی می‌شود.

۳- خروج سوریه از جبهه‌ی ضداسرائیلی: این گزارش، خروج سوریه از جبهه‌ی ضداسرائیلی و بلعیده شدن آن توسط آمریکا و اسرائیل را یکی از بزرگترین زیان‌های حوادث دو سال اخیر و از پیامدهای منفی «طوفان الاقصی» می‌داند.

۴- نفوذ اسرائیل به جنوب لبنان: نفوذ اسرائیل به جنوب لبنان، کشته شدن ۴ هزار نفر از مردم این کشور و در رأس آن‌ها سید حسن نصرالله، به عنوان بزرگترین زیان برای جبهه‌ی ضداسرائیلی در جهان عرب قلمداد می‌شود. بخش مهم دیگری از خسارات وارده به لبنان، روی کار آمدن دولتی وابسته به آمریکا و همسو با اسرائیل در این کشور است که به معنای هدر رفتن تمامی تلاش‌های چندین دهه‌ی گذشته برای دور کردن این کشور از دایره‌ی نفوذ آمریکا و اسرائیل است.

۵- خسارات حوثی‌های یمن: خسارات جانی و مالی وارده به حوثی‌های یمن نیز از پیامدهای جنگ غزه برشمرده شده است.

۶- خسارات ایران: در جنگ ۱۲ روزه‌ی تحمیلی اسرائیل و آمریکا بر ایران، اگرچه مهاجمان به اهداف خود نرسیدند، اما شهادت ۱۱۰۰ نفر از شهروندان ایرانی که شامل فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای بودند، خسارت بزرگی برای این کشور محسوب می‌شود- همچنین، بمباران مراکز هسته‌ای ایران نیز از پیامدهای زیان‌بار این جنگ بود.

۷- عدم دستیابی اسرائیل به اهداف اولیه: اسرائیل پس از دو سال جنگ در مناطق مختلف فلسطین، نتوانست به اهداف اعلام شده‌ی خود یعنی نابودی حماس و آزادی اسرای اسرائیلی دست یابد، اما اکنون قصد دارد با توافق اخیر به هر دو هدف برسد.

ابهامات در پایبندی اسرائیل به توافق

این گزارش در پایان به این نکته اشاره می‌کند که هنوز مشخص نیست آیا پس از آزادی اسرا، اسرائیل به پیمانی که در مصر با حماس برای خروج از غزه و توقف عملیات در این منطقه امضا کرده، پایبند خواهد بود یا خیر. بدعهدی‌های آشکار آمریکا و اسرائیل، تردیدها را در مورد پایبندی اسرائیلی‌ها به مفاد این پیمان افزایش می‌دهد.

با در نظر گرفتن این واقعیت‌های غیرقابل انکار، نمی‌توان برنده‌ی مشخصی برای حوادث دو سال اخیر تعیین کرد. با رصد رویدادهای روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌های آینده و ترکیب آن‌ها با خساراتی که همه‌ی طرف‌ها متحمل شده‌اند، شاید حقایق به خودی خود آشکار شوند.