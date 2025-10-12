تأکید نخستوزیر اقلیم کوردستان بر همزیستی و بازگشت مسیحیان به دشت نینوا
نخستوزیر گفت، امیدوارم کلیسای "امالنور" به مکانی مهم برای عبادت خواهران و برادران مسیحی ما در عنکاوه و به مرکزی برای توسعهی هرچه بیشتر برادری و دوستی میان ادیان و گسترش فرهنگ همزیستی در اقلیم کردستان تبدیل شود
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۰ مهر ۱۴۰۴)، کلیسای "امالنور" را در منطقه عنکاوه افتتاح کرد.
نخستوزیر اقلیم کوردستان، در مراسم افتتاحیهی این کلیسا، در سخنانی ابراز امیدواری کرد که خواهران و برادران مسیحی از این مکان عبادی که توسط وزارت اوقاف و امور دینی دولت اقلیم کوردستان ساخته شده است، بهرهمند شوند.
بارزانی همچنین تأکید کرد که دولت اقلیم کوردستان به تلاشهای خود برای پایان دادن به وضعیت تحمیلی در دشت نینوا ادامه خواهد داد تا خواهران و برادران مسیحی بتوانند به خانههای خود بازگردند. این اظهارات نشاندهنده تعهد دولت اقلیم به حمایت از اقلیتها و تضمین بازگشت آوارگان به مناطق اصلی خود است.
متن کامل سخنرانی نخستوزیر اقلیم کوردستان مراسم افتتاح کلیسای "امالنور" به این شرح است:
به نام خداوند بزرگ و مهربان.
عالیجناب پاتریارک مار اگناتیوس افرام،
عالیجناب پاتریارک کاردینال لوئیس ساکو،
حضار گرامی، میهمانان ارجمند.
بسیار خرسندم که امروز در این مراسم، که مراسم افتتاحیهی کلیسای «امالنور» است، حضور دارم. کلیسایی که از سوی وزارت اوقاف و امور دینی دولت اقلیم کردستان ساخته شده است.
این کلیسا «امالنور» نام گرفته است، به معنای «مادر نور». که یکی از القاب حضرت مریم پاکدامن است؛ درود خدا بر او باد. حضرت مریم نه تنها نزد مسیحیان، بلکه در دین اسلام نیز جایگاه بسیار ویژهای دارد و در قرآن کریم در دهها آیه، با احترام فراوان از ایشان یاد شده است. در جامعه کردستان نیز بانوان بسیاری داریم که به این نام، نامگذاری شدهاند.
امیدوارم این کلیسا به مکانی مهم برای عبادت خواهران و برادران مسیحی ما در عنکاوه و به مرکزی برای توسعهی هرچه بیشتر برادری و دوستی میان ادیان و گسترش فرهنگ همزیستی در اقلیم کردستان تبدیل شود.
در سالهای اخیر، بهویژه پس از حملهی تروریستهای داعش به اقلیم کردستان، موصل و دشت نینوا، هزاران تن از خواهران و برادران مسیحی ما در آن مناطق ناچار شدند خانه و زندگی خود را ترک کنند و به اقلیم کردستان پناه بیاورند و بهخصوص در عنکاوه ساکن شوند تا در صلح و آرامش زندگی کنند.
این کلیسا نیز هدیهای از سوی دولت اقلیم کردستان به آن خواهران و برادرانی است که همانطور که شنیدم، بخش بزرگی از آنها از آوارگان دشت نینوا هستند که به دلیل بیثباتی در مناطقشان همچنان در اینجا ماندهاند و از این پس از این کلیسا برای عبادت بهرهمند خواهند شد.
حضار گرامی، دولت اقلیم کردستان به تلاشهای خود برای پایان دادن به این وضعیت تحمیلی در دشت نینوا و ایجاد فضایی آرام و باثبات ادامه خواهد داد تا خواهران و برادران ما بتوانند با سربلندی و به خواست خود به خانهها و کلیساهایشان بازگردند.
چند روز پیش، پروژهی راهسازی بزرگی را در نزدیکی معبد لالش افتتاح کردیم که تسهیلات بسیاری را برای خواهران و برادران ایزدی ما فراهم آورد. امروز نیز پس از گشایش این کلیسا، سنگ بنای «مؤسسهی دینی الازهر» را خواهیم گذاشت و همچنین در مراسم فارغالتحصیلی «مؤسسهی پیشنمازان و خطیبان» در اربیل شرکت خواهیم کرد.
تمام اینها، گواه و نشانهی تنوع و رنگارنگی جامعهی کردستان و اهمیت دادن دولت اقلیم کردستان به تمام ادیان و تعمیق هرچه بیشتر همزیستی مسالمتآمیز و آزادی دینی در اقلیم کردستان است.
دولت اقلیم کردستان به پیشبرد پیام صلح، همزیستی و احترام متقابل به تمام ادیان، نه تنها در اقلیم کردستان بلکه در سرتاسر خاورمیانه، ادامه خواهد داد.
بار دیگر، افتتاح این کلیسا را به شما تبریک میگویم و از خداوند بزرگ میخواهم که کردستان را حفظ کند و همواره در شادی، برادری و همبستگی زندگی کنید. یک بار دیگر سپاسگزارم.