مقام ارشد حماس: تحویل گروگانها از صبح دوشنبه آغاز خواهد شد
یک مقام ارشد حماس از آغاز تحویل گروگانها از صبح دوشنبه خبر داد؛ هماهنگکننده امور اسرا و مفقودان در دولت اسرائیل نیز این موضوع را تأیید کرد. رهبران شماری از کشورها به مراسم امضای توافق صلح غزه دعوت شدهاند
اجرای مرحله نخست توافق آتشبس میان حماس و اسرائیل طبق زمانبندی برنامهریزی شده ادامه دارد. در همین راستا، اسامه حمدان، یکی از مقامهای ارشد حماس، در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه با بیان این که تحویل گروگانها از صبح روز دوشنبه ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) آغاز خواهد شد، گفت: «طبق توافق امضا شده، مبادله زندانیان همانگونه که توافق شده، قرار است از صبح روز دوشنبه آغاز شود و در این خصوص هیچگونه تحول جدیدی وجود ندارد.»
از سوی دیگر، هماهنگکننده امور اسرا و مفقودان در دولت اسرائیل نیز این موضوع را تأیید کرد. این مقام اسرائیلی همچنین اعلام کرد که روند اجرای توافق اولیه برای آزادی گروگانها و تبادل آنها با زندانیان فلسطینی طبق جدول زمانبندی پیش میرود.
آزادی گروگانها و پایان جنگ میان اسرائیل و حماس بر پایه طرح صلح پیشنهادی ترامپ است که روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر (۷ مهر) و پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در واشنگتن منتشر شده بود. این طرح شامل ۲۰ ماده است که بر اساس آن، از جمله ارتش اسرائیل باید تا "خطوط توافقشده" عقبنشینی کند و تمامی عملیاتهای نظامی متوقف شوند.
در طرح ۲۰ مادهای ترامپ، همچنین حماس حق مشارکت در اداره غزه را نخواهد داشت. اعضای حماس که سلاح خود را کنار بگذارند و به "همزیستی مسالمتآمیز" متعهد شوند، ممکن است شامل عفو شده یا اجازه خروج پیدا کنند. با وجود این، به نظر میرسد که سرنوشت موضوعاتی مانند اداره آینده غزه و همچنین تفسیر دقیق "خلع سلاح حماس" هنوز روشن نیست.
در همین راستا، دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد نیز روز شنبه ۱۱ اکتبر (۱۹ مهر) در مصاحبه با شبکه تلویزیونی "سیانان" با بیان این که مرحله نخست طرح آتشبس غزه که شامل آزادی گروگانها و زندانیان فلسطینی است، "بخش سادهتر" توافق به شمار میرود، گفت: "کاملاً مشخص است چه چیزی را میدهیم و چه چیز در قبال آن دریافت میکنیم."
او در عین حال افزود که "قسمت پیچیدهتر" پس از آن آغاز میشود که بحث بر سر اجرای مرحله دوم، از جمله خلع سلاح غزه است. سفیر اسرائیل در سازمان ملل با بیان که اکنون "دوره آتشبس با هدف آزادی گروگانها شروع شده" افزود که انتظار میرود گروگانها تا پیش از ظهر دوشنبه تحویل داده شوند. دانون در ادامه همچنین ابراز امیدواری کرد که روند آزادی گروگانها از روز یکشنبه آغاز شود.
او همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص این که در حال حاضر چه کسی کنترل نوار غزه را در اختیار دارد، با بیان این که غزه هنوز "منطقه جنگی" محسوب میشود و "وضعیتی آشفته" دارد، گفت که حماس در حال جمعآوری گروگانها و آمادهسازی آنها برای تحویل است.
منابع دولتی مصر میگویند ترامپ نیز برای شرکت در مراسم امضای "توافق صلح غزه" در روز دوشنبه در کنار سایر رهبران جهان، راهی شرمالشیخ میشود. بنا بر اظهارات همین منابع که در رسانهها بازتاب یافته، رئیسجمهور آمریکا پیش از آن، با نتانیاهو دیدار و در کنست (پارلمان) اسرائیل سخنرانی میکند.
به نقل از گزارشها، وزیران خارجه آلمان، اسپانیا، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، قطر، امارات، اردن، ترکیه، عربستان، پاکستان و اندونزی برای حضور در نشست مصر دعوت شدهاند. رسانههای آلمانی نوشتهاند که فریدریش مرتس، صدراعظم این کشور، دعوت را با قدردانی پذیرفته و در تماس تلفنی با رئیسجمهور مصر از میانجیگری برای پایان جنگ قدردانی کرده است. رسانه ملی اسپانیا از حضور پدرو سانچز، نخستوزیر این کشور در مراسم امضا خبر داده و آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا نیز گفته از جورجا ملونی، نخستوزیر این کشور برای شرکت در این مراسم دعوت شده است.
درباره حضور بنیامین نتانیاهو هنوز ابهام وجود دارد. بر اساس برخی از گزارشها، اسرائیل در این نشست شرکت نخواهد کرد. از سوی دیگر، حماس نیز اعلام کرده که در نشست صلح شرمالشیخ حضور نخواهد داشت. حسام بدران، از اعضای دفتر سیاسی حماس با بیان این که حماس "در این فرآیند مشارکتی ندارد" به خبرگزاری فرانسه گفت که این گروه، مذاکرات قبلی را عمدتاً از طریق قطر و مصر پیگیری کرده است.
حملات ارتش اسرائیل به مناطق مختلف غزه از ساعت ۱:۲۰ دقیقه بامداد جمعه دهم اکتبر (۱۸ مهر) به وقت محلی و پس از تصویب مرحله نخست طرح پایان جنگ در کابینه اسرائیل، متوقف شده است. بر اساس طرح آتشبس، ارتش اسرائیل ۲۴ ساعت فرصت عقبنشینی به خطوط تعیینشده در این طرح را داشت.
محمود بصال، سخنگوی سازمان امداد و نجات وابسته به حماس در غزه، اعلام کرده است که از زمان اجرایی شدن آتشبس و عقبنشینی ارتش اسرائیل در روز جمعه، حدود ۲۰۰ هزار نفر به شمال غزه بازگشتهاند.
طبق بندهای توافق پایان جنگ غزه، حماس متعهد شده است که تا ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) تمامی گروگانهای باقیمانده در غزه را آزاد کند. در مقابل، اسرائیل نیز تعهد کرده که ۲۵۰ زندانی فلسطینی با حکم حبس ابد و همچنین ۱۷۰۰ زندانی دیگر را که پس از حملات ۷ اکتبر (۱۵ مهر ۱۴۰۲) در غزه بازداشت شده بودند، آزاد کند. بر اساس این طرح، اسرائیل همچنین در ازای بازگرداندن اجساد ۲۸ گروگان، اجساد ۳۶۰ فلسطینی کشتهشده در جریان درگیریها را به فلسطینیان تحویل خواهد داد.
آخرین آمارهای رسمی منتشر شده از زنده بودن ۲۰ گروگان و کشته شدن ۲۸ تن از آنان حکایت دارند. با این حال، حماس ادعا میکند که از مکان دقیق ۹ جسد اطلاع ندارد.
مقامات سازمان بهداشت نوار غزه که اداره آن تا کنون در دست حماس بوده است، میگویند از آغاز جنگ در این باریکه ساحلی، بیش از ۶۷ هزار فلسطینی کشته شدهاند و بخش بزرگی از این منطقه به تلی از آوار تبدیل شده است. در حمله حماس به خاک اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، حدود ۱۲۰۰ تن کشته و ۲۵۱ نفر نیز گروگان گرفته شده و به نوار غزه منتقل شده بودند.