طالبان پایان عملیات نظامی علیه پاکستان را اعلام کرد
طالبان در واکنش به حملات هوایی پاکستان به کابل به مرزهای این کشور حمله کرده بود
عملیات نظامی که روز شنبه توسط مقامات طالبان علیه پاکستان در مرز مشترک دو کشور و در واکنش به حملات هوایی به کابل آغاز شده بود، به پایان رسید.
عنایتالله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع طالبان، روز یکشنبه، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۰ مهر ۱۴۰۴)، به خبرگزاری فرانس پرس اعلام کرد: "شامگاه گذشته، نیروهای مسلح طالبان با موفقیت عملیاتی را علیه نیروهای امنیتی پاکستان در امتداد خط دیورند اجرا کردند. این عملیات در پاسخ به نقضهای مکرر و حملات هوایی ارتش پاکستان به خاک افغانستان انجام شد."
خوارزمی افزود: "این عملیات در نیمهشب به پایان رسید، اما اگر بار دیگر حریم هوایی افغانستان نقض شود، نیروهای مسلح ما آمادهی پاسخگویی شدیدتر هستند."
پیش از این، مقامات محلی در ولایتهای کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و هلمند، که همگی در امتداد خط دیورند در مرز میان پاکستان و افغانستان قرار دارند، به خبرگزاری فرانس پرس گفته بودند که "درگیریهای شدیدی در این مناطق رخ داده است."
واکنش پاکستان و میانجیگری منطقهای
روز شنبه، یک مقام ارشد پاکستانی در ایالت خیبر پختونخوا در مرز افغانستان، به خبرگزاری فرانس پرس گفت: "نیروهای طالبان، شامگاه گذشته با سلاحهای سبک و سپس توپخانهی سنگین از چهار نقطهی مرزی حمله کردند. نیروهای پاکستانی به شدت پاسخ دادند و سه پهپاد افغانستانی را سرنگون کردند."
عباس عراقچی، وزیر خارجهی ایران، در مصاحبهای زنده با تلویزیون رسمی ایران گفت: "موضع ما این است که هر دو طرف باید خویشتنداری کنند." وی همچنین اشاره کرد که "ثبات میان دو کشور بخشی از ثبات منطقه است."
وزارت خارجهی عربستان سعودی نیز خواستار "خویشتنداری، اجتناب از تشدید تنشها و غلبهی زبان گفتگو و حکمت، به منظور کاهش تنشها و حفظ امنیت و ثبات منطقه" شد.
پیشزمینهی تنشها
پنجشنبهی گذشته، چندین انفجار در کابل، پایتخت افغانستان، رخ داد. وزارت دفاع دولت طالبان مسئولیت این حملات را به گردن پاکستان انداخت و آن را به "نقض حاکمیت" متهم کرد.
اسلامآباد نقش خود را در این انفجارها تأیید نکرد، اما از کابل خواست که "دیگر اعضای جنبش طالبان پاکستانی را پناه ندهد."
اسلامآباد، جنبش طالبان پاکستان را که ایدئولوژی مشابهی با همتای افغانستانی خود دارد و در آنجا آموزش دیدهاند، به کشتن صدها سرباز پاکستانی متهم میکند.