افتتاح کلیسای "امالنور" در اربیل توسط نخستوزیر اقلیم کوردستان
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، کلیسای "امالنور" را در شهرک عنکاوه اربیل افتتاح کرد
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز یکشنبه، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۰ مهر ۱۴۰۴)، کلیسای "امالنور" را در شهرک عنکاوه افتتاح کرد.
این کلیسا در زمینی به مساحت ۶ هزار متر مربع و با هزینهای بالغ بر ۴ میلیارد و ۲۹۰ میلیون دینار عراقی ساخته شده است. ظرفیت داخلی کلیسا برای حضور هزار نفر طراحی شده است.
اهمیت کلیسای "امالنور"
متران کاتدرائی، در مراسم افتتاحیه، بر اهمیت راهبردی این کلیسا برای مسیحیان دولت اقلیم کوردستان و مناطق کوردستانی تأکید کرد. وی این اقدام را گامی مهم در جهت تقویت همزیستی و حمایت از اقلیتهای دینی در منطقه دانست.