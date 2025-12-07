تکذیب ادعاهای مربوط به تصرف زمین پالایشگاه "لاناز" در اربیل
استاندار اربیل شایعات مربوط به تصرف زمین پالایشگاه "لاناز" را بهشدت رد کرد و بر خریداری این زمین از صاحبانش تأکید ورزید
اُمید خوشناو، استاندار اربیل، روز یکشنبه، ۷ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۶ آذر ۱۴۰۴)، در یک نشست خبری، در رابطه با حوادث روستای لاجان اظهار داشت که برخی شخصیتهای سیاسی از گروهها و احزاب مختلف، اظهارات نادرست بسیاری در این باره مطرح کردهاند و امروز حقایق را روشن خواهیم کرد.
استاندار اربیل در ادامه گفت که نخستین موضوعی که بسیار برجسته شده و در مورد آن صحبتهای زیادی مطرح گشته، این است که گویا زمین پالایشگاه "لاناز" تصرف شده است. او تأکید کرد که این موضوع هیچ مبنایی ندارد و به دور از حقیقت است. وی افزود که پالایشگاه "لاناز" در زمان احداث در این مکان، زمین خود را خریداری کرده است و نه دولت آن را به این پالایشگاه واگذار کرده و نه زمین کسی تصرف شده است. پالایشگاه "لاناز" که در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) تأسیس و در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) توسط نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان افتتاح شد، در نزدیکی روستای لاجان در جادهی اربیل-گویر واقع شده و روزانه ۷۵ هزار بشکه نفت خام را پالایش میکند.
اشتغال و توسعهی محلی
خوشناو همچنین بیان کرد که نزدیک به ۷۰ نفر از اهالی روستا در این پالایشگاه استخدام شدهاند و درخواستهایی نیز برای استخدام افراد بیشتر وجود داشته است. او توضیح داد که شرکت به وضوح به این افراد گفته است که سهم آنها بیش از حد انجام شده و بیش از این نمیتوانند کاری انجام دهند. به این ترتیب، بر خلاف آنچه برخی رسانهها و افراد مطرح میکنند، هیچ قولی به مردم داده نشده است. وی افزود که برای ۶۷ رانندهی کامیون از این روستا فرصت شغلی فراهم شده و بر اساس مکانیزم تعیینشده و با داشتن انجمن، روزانه در آنجا فعالیت کردهاند. همچنین، ۳۰۰ کارمند دیگر از اهالی روستا در کارخانهی میلگرد واقع در همان منطقه مشغول به کار هستند. در مجموع، ۷۳ نفر از ساکنان روستای لاجان در پالایشگاه "لاناز" استخدام شده و فعالیت میکنند. اُمید خوشناو تأکید کرد که پیش از احداث پالایشگاه "لاناز" در این منطقه، تعداد خانوادههای روستا به ۱۰۰ نفر نمیرسید، اما اکنون به ۴۲۵ خانواده افزایش یافته است. این امر نشان میدهد که وجود پالایشگاه در آنجا، زمینهی کار را فراهم کرده و موجب بازگشت افراد دیگری به روستا شده است.
تلفات و اتهامات سیاسی
استاندار اربیل در مورد تلفات جانی حادثه اظهار تأسف کرد و گفت که متأسفانه یک رانندهی اهل کرکوک و یک نگهبان محلی جان خود را از دست دادهاند و شش نفر دیگر نیز زخمی شدهاند. برخی گزارشها از کشته شدن یک معترض و ۱۲ مجروح نیز خبر داده بودند. اُمید خوشناو انگشت اتهام را به سوی یک طرف سیاسی دراز کرد و گفت فردی که در اعترافات به عنوان محرک ظاهر شده، "مسئول کمیتهی اتحادیهی میهنی کوردستان" است. وی از اتحادیهی میهنی کوردستان خواست تا موضع خود را در قبال اینکه آیا این سیاست آنهاست یا خیر، روشن کند. شورای امنیت اقلیم کوردستان نیز پیشتر اعلام کرده بود که عوامل داخلی و خارجی در حوادث روستای لاجان دست داشتهاند و این اقدامات در راستای "توطئههای خرابکارانه" برای هدف قرار دادن تأسیسات نفتی و گازی بوده است.
خدمات اجتماعی پالایشگاه و ابعاد امنیتی
اُمید خوشناو در بخش دیگری از سخنانش به خدماتی اشاره کرد که شرکت "لاناز" به روستا ارائه کرده است، از جمله احداث و نوسازی مراکز بهداشتی و مدارس. همچنین، ماهانه ۱۴ هزار دلار کمک مالی به صندوق روستا پرداخت شده، آب و برق برای آنها تأمین گشته و سه سالن مراسم نیز برایشان ساخته شده است. هزینهی درمان بیماران در خارج از کشور مانند (هند و ترکیه) نیز تأمین شده است. وی همچنین اظهار داشت که تظاهرات با "آرپیجی" انجام نمیشود و آنچه رخ داد، آشوبگری بود. او اعلام کرد که تا کنون ۱۶ قبضه کلاشینکوف و یک قبضه آرپیجی به پلیس تحویل داده شده و کمیتهای برای ثبت سلاحهای این روستا تشکیل شده است.
کنترل اوضاع و انتقاد از رسانهها
در پایان، اُمید خوشناو به شهروندان اطمینان داد که اوضاع به طور کامل کنترل شده است و قانون بر کسانی که در آشوبها دست داشتهاند، حاکم خواهد بود. وی همچنین به شدت از رسانههایی انتقاد کرد که به گفتهی او "با وارونهنمایی، باعث ترساندن زنان و کودکان و تخلیهی روستا شدند." گزارشهای قبلی نشان میدهد که نارآمیها در این روستا در اواخر نوامبر ۲۰۲۵ (آذر ۱۴۰۴) بر سر تقاضای شغل و اعتراض به آلودگی زیست محیطی آغاز شد و وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان این اعتراضات را "اغتشاشات" با "دوافع داخلی و خارجی" توصیف کرده است.