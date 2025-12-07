فراخوان مقتدی صدر برای برگزاری "نماز میلیونی" در بابل
رهبر جریان صدر عراق با انتشار پیامی از هوادارانش خواست تا در استان بابل، یک نماز جمعهی یکپارچهی میلیونی برگزار کنند
مقتدی صدر، رهبر جریان ملی شیعه در عراق، در پیامی دستنویس از هوادارانش خواست تا یک نماز جمعهی یکپارچه را در استان بابل برگزار کنند. او این تجمع را "میلیونی" توصیف کرد و هدف از آن را "ترساندن دشمنان" دانست.
در این بیانیه، صدر اعلام کرده است: «برای منافع عمومی و به منظور زندهنگه داشتن برگزاری نماز جمعه که شهید صدر (پدر او، آیتالله محمدصادق صدر) مبتکر آن بود، لازم میدانم که نماز جمعهی یکپارچه در سراسر عراق برگزار شود و امسال در استان عزیزمان بابل باشد.» صدر شرط برگزاری این نماز را تبدیل شدن آن به "تجمعی میلیونی" عنوان کرد.
او در مورد دیگر استانها نیز اشاره کرده است که نماز جمعه باید تنها توسط پیشنماز (امام) برگزار شود، بدین معنا که تمام جمعیت به سوی بابل حرکت کنند. مقتدی صدر در گذشته نیز بارها هواداران خود را به تجمعات گستردهی مشابه فراخوانده است که اغلب به عنوان نمایش قدرت سیاسی و فشار بر دولت وقت تلقی میشود. به عنوان مثال، در ژوئیهی ۲۰۲۲ (تیر ۱۴۰۱)، بیش از ۲.۵ میلیون نفر در نماز جمعهای میلیونی که او در شهرک صدر بغداد برگزار کرد، شرکت کردند. همچنین، در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۴)، صدر خواستار برگزاری تظاهرات مسالمتآمیز علیه آنچه "نقضها و تجاوزات اسرائیل و ایالات متحدهی امریکا" نامید، پس از نماز جمعه شده بود. این فراخوانها، نشاندهندهی نفوذ گستردهی مقتدی صدر در میان پیروانش و توانایی او در بسیج تودهها برای اهداف سیاسی و مذهبی است.