یک پزشک متخصص قلب و عروق از دهوک، با ارائه‌ی یک مورد پزشکی نادر، توانست در یک کنگره‌ی بین‌المللی در امارات متحده‌ی عربی، رتبه‌ی نخست را از آن خود کند

دکتر محمد سلیم مطر، پزشک متخصص بیماری‌های قلب و داخلی از شهر دهوک در اقلیم کوردستان، در جریان شرکت در کنگره‌ی سالانه‌ی "انجمن مداخلات قلب و کاتتریزاسیون خلیج" (GIS) در امارات متحده‌ی عربی، با ارائه‌ی یک مورد پزشکی بسیار نادر، موفق شد مقام اول را در میان شرکت‌کنندگان بین‌المللی به دست آورد.

این کنگره که یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های علمی در خاورمیانه و حوزه‌ی خلیج فارس به شمار می‌رود، سالانه در امارات برگزار شده و متخصصان، جراحان و پژوهشگران از سراسر جهان را برای بحث و تبادل نظر در مورد آخرین دستاوردهای جراحی قلب و تکنیک‌های کاتتریزاسیون گرد هم می‌آورد. کنگره‌ی سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) در تاریخ ۲۷ تا ۲۹ نوامبر (۶ تا ۸ آذر) در دبی برگزار شد.

دکتر محمد در این کنگره، داستان موفقیت‌آمیز درمان بیماری را تشریح کرد که دچار گرفتگی کامل سرخرگ اصلی سمت چپ قلب (Left Main Artery) شده بود. گرفتگی مزمن کامل (Chronic Total Occlusion - CTO) به انسداد کامل یک سرخرگ کرونری به مدت سه ماه یا بیشتر اطلاق می‌شود که یکی از شدیدترین اشکال بیماری سرخرگ کرونری است و می‌تواند منجر به حمله‌ی قلبی شود. باز کردن یک CTO یکی از دشوارترین فرآیندهای کاتتریزاسیون است که نیاز به مهارت بالا و فناوری پیشرفته دارد و انسداد سرخرگ اصلی چپ قلب به خصوص بسیار کشنده محسوب می‌شود.

بر اساس اطلاعات، در زمان انجام کاتتریزاسیون و قرار دادن فنر و بالون برای بیمار، وضعیت پیچیده‌تر شده و بیمار دچار حمله‌ی قلبی شدید گشته بود. با این حال، علی‌رغم خطرات، دکتر محمد توانست با استفاده از چندین تکنیک نوین و پیشرفته در زمینه‌ی کاتتریزاسیون، بر پیچیدگی‌ها غلبه کرده و جان بیمار را از مرگ نجات دهد. در حال حاضر، وضعیت سلامتی بیمار پایدار و خوب است. در این رابطه، اداره‌ی کل بهداشت دهوک ضمن تبریک، از دکتر محمد سلیم قدردانی کرده و این دستاورد را افتخاری بزرگ برای بخش بهداشت این استان و پزشکان کورد دانسته است. مرکز قلب آزادی در شهر دهوک، به عنوان یکی از مراکز پیشرفته‌ی عراق شناخته می‌شود که سالانه هزاران عمل جراحی و کاتتریزاسیون در آن انجام شده و به شهروندان دهوک و مناطق اطراف خدمات ارائه می‌دهد.