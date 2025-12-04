ترامپ از رئیس‌جمهور عراق خواستار پایان دادن به درگیری‌های دیرینه‌ در خاورمیانه شد

21 دقیقه پیش

در آغاز مرحله‌ی جدیدی از روابط دیپلماتیک، کاخ ریاست جمهوری عراق از محتوای پیام راهبردی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده‌ی امریکا، به رئیس‌جمهور عراق پرده برداشت.

این پیام بر ضرورت پایان دادن به درگیری‌های تاریخی در خاورمیانه و نقش‌آفرینی مؤثر عراق برای تضمین آینده‌ای باثبات‌تر تأکید دارد. ترامپ پیش از این نیز بارها به دنبال فرصت‌های صلح در خاورمیانه بوده و طرح‌هایی برای پایان دادن به درگیری‌ها، از جمله در نوار غزه، ارائه کرده است. سیاست ایالات متحده‌ی امریکا در قبال خاورمیانه بر حفظ ثبات منطقه، تضمین آزادی کشتیرانی، جلوگیری از تولید سلاح‌های کشتار جمعی و مقابله با اسلام رادیکال متمرکز است.

عبداللطیف جمال رشید، رئیس‌جمهور عراق، روز پنجشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۴ (۴ دسامبر ۲۰۲۵)، در کاخ ریاست جمهوری در بغداد، از جاشوا هریس، کاردار سفارت ایالات متحده‌ی امریکا، استقبال کرد. در این دیدار، ضمن ابراز همدردی سفارتخانه به مناسبت درگذشت شمال جمال رشید، برادر رئیس‌جمهور، محور اصلی گفت‌وگوها نامه‌ی رسمی دونالد ترامپ بود که در تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۴ (۲۱ نوامبر ۲۰۲۵) به رئیس‌جمهور عراق ارسال شده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، رئیس‌جمهور امریکا در پیام خود از بغداد به دلیل حمایت از کارزارهای صلح در مناطق درگیر جهان قدردانی کرده و خواستار ادامه‌ی این حمایت‌ها شده است. ترامپ در این پیام، اراده‌ی قوی خود را برای پایان دادن به منازعات چندصد ساله‌ی خاورمیانه، با هدف حفاظت از جان انسان‌ها و عبور از بحران‌های گذشته، ابراز داشته است.

رئیس‌جمهور عراق نیز به نوبه‌ی خود از این ابتکار و تعهد رئیس‌جمهور امریکا استقبال کرد. رشید دیدگاه عراق را مطرح ساخت که بر راه حل‌های مسالمت‌آمیز و گفت‌وگو به‌جای خشونت، به‌عنوان تنها راه دستیابی به ثبات پایدار، باور کامل دارد. رئیس‌جمهور عراق پیشتر نیز بر روابط مثبت با ایالات متحده‌ی امریکا و ایران تأکید کرده و نقش این کشور در برقراری ثبات منطقه‌ای را مهم دانسته است.

اهمیت این تبادل پیام در زمانی است که منطقه در شرایطی حساس به سر می‌برد و پیام ترامپ به عنوان نشانه‌ای از تغییر راهبرد امریکا به سوی پایان دادن به مشکلات در خاورمیانه تلقی می‌شود. این گام مشترک رئیس‌جمهور عراق و دولت امریکا نشان می‌دهد که روابط بغداد و واشنگتن از چهارچوب پروتکلی به مرحله‌ی مشارکت راهبردی برای ایجاد یک سیستم امنیتی و سیاسی جدید وارد می‌شود که در آن عراق به کلیدی اصلی برای آشتی منطقه‌ای و جهانی تبدیل خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۴ (۲ دسامبر ۲۰۲۵) از نقش محوری عراق در پرهیز از درگیری‌های منطقه‌ای استقبال کرد.