دستور نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان برای بازسازی گورستان مسیحیان و مجازات عاملان تخریب
در پی هتک حرمت به گورستان مسیحیان در کویه، مسرور بارزانی بر بازسازی فوری و دستگیری عاملان تأکید کرد
دفتر نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان ضمن ابراز انزجار شدید از هتک حرمت به گورستان مسیحیان، دستور داد تا این گورستان فوراً بازسازی شود و نیروهای امنیتی نیز موظف به دستگیری عاملان این اقدام شدند.
دفتر مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، این تعرض به گورستان مسیحیان در شهر کویه را اقدامی خرابکارانه و شرمآور توصیف کرد. بر اساس اطلاعیهی دفتر نخستوزیر، به تمامی نهادهای ذیربط دولت دستور داده شده است تا فوراََ تحقیقات را آغاز کنند و اجازه ندهند مجرمان از قانون بگریزند؛ بلکه باید شناسایی شده و به شدیدترین شکل مجازات شوند.
همچنین، به عنوان پیامی اطمینانبخش برای خواهران و برادران مسیحی و برای از بین بردن آثار این اقدام ناخوشایند، با دستور مستقیم مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، تصمیم به بازسازی کامل گورستان گرفته شده است. وزارت اوقاف و امور دینی اقلیم کوردستان پیش از این نیز کارزارهایی را برای بازسازی اماکن مذهبی آغاز کرده بود.
دفتر نخستوزیر تأکید کرد که مسیحیان از اجزای اصیل و جداییناپذیر خاک و تاریخ کوردستان هستند و دولت اقلیم کوردستان به هیچ شخص یا طرفی اجازه نخواهد داد که به الگوی درخشان همزیستی و همبستگی که اقلیم کوردستان به آن شناخته شده است، آسیب برساند. جامعهی مسیحیان در عراق، که سابقهای دیرینه دارند، به ویژه در اقلیم کوردستان از آزادی مذهبی برخوردار بوده و بسیاری از آنها در پی بیثباتی در سایر نقاط عراق، به این اقلیم پناه آوردهاند.
این تصمیم نخستوزیر پس از آن اتخاذ شد که شب گذشته، افراد ناشناسی به گورستان مسیحیان در کویه تعرض کردند. اقلیم کوردستان در سطح خاورمیانه به عنوان تنها پناهگاه و نمونهای از حافظ حقوق اقلیتها شناخته میشود. راهبرد دولت اقلیم کوردستان این است که هرگونه حمله به مقدسات ادیان، خط قرمز و تلاشی برای برهم زدن امنیت ملی محسوب میشود، از این رو در این پرونده، بالاترین مرجع اجرایی به طور مستقیم برای حفاظت از این ارزشها مداخله کرده است. کاردینال لویی رافائل ساکو نیز در گذشته خواستار حفاظت از گورستانهای تاریخی مسیحیان در عراق شده بود.
متن پیام دفتر نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان به شرح زیر است:
«به شدیدترین شکل، این اقدام ناشایست و خرابکارانه که در شهرستان کویه علیه چند گور از خواهران و برادران مسیحی انجام شده است را محکوم میکنیم. این عمل را به هر شکل شرمآور میدانیم و از نهادهای دولت میخواهیم تا فوراً تحقیقات لازم را برای یافتن و مجازات مجرمان انجام دهند. همچنین، گورستان نیز با دستور جناب نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان بازسازی خواهد شد. مسیحیان، بخش اصیل کوردستان هستند و اقلیم کوردستان، همچون همیشه، کانون و نمونهای درخشان از همزیستی مسالمتآمیز و همبستگی میان تمامی اجزا بوده است و به هیچ کس اجازه نخواهیم داد که این وضعیت را برهم بزند.»