گشایش بزرگترین کنسولگری آمریکا در جهان در اربیل؛ پیامی برای ثبات منطقه
حضور دیپلماتیک آمریکا در اقلیم کوردستان با افتتاح مجموعهای عظیم تقویت میشود
ساختمان جدید کنسولگری ایالات متحدهی آمریکا در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه، ۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۳ آذر ۱۴۰۴)، طی مراسمی رسمی افتتاح شد. این مجموعه که با هزینهای بیش از ۷۹۵ میلیون دلار (حدود ۸۰۰ میلیون دلار) ساخته شده و مساحتی بالغ بر ۲۰۶ هزار متر مربع (۵۱ فدان) را در بر میگیرد، به عنوان بزرگترین کنسولگری آمریکا در سطح جهان شناخته میشود.
کنسولگری آمریکا در اربیل با انتشار بیانیهای اعلام کرد که ایالات متحده در تلاش است تا خاورمیانه را به دوران ثبات و رفاه سوق دهد. این کنسولگری در روز چهارشنبه، ۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۳ آذر ۱۴۰۴)، تأکید کرد که ایالات متحدهی آمریکا، تحت رهبری دونالد ترامپ، برای دستیابی به ثبات و رفاه در خاورمیانه فعالیت میکند. این سرمایهگذاری آمریکا در کنسولگری جدید، بستری امن برای پیشبرد منافع ایالات متحده فراهم میکند و ارزشی را نشان میدهد که یک عراق مستقل، امن، و شکوفا میتواند برای مردم خود و آمریکا به ارمغان آورد.
سنگ بنای این پروژه در تاریخ ۶ ژوئیه ۲۰۱۸ (۱۵ تیر ۱۳۹۷) گذاشته شد. این مجموعهی کنسولگری نه تنها یک ساختمان اداری است، بلکه به صورت یک "شهر کوچک" طراحی شده است. این شهر کوچک شامل دفتر اصلی، محل اقامت کارمندان، محل اسکان تیمهای امنیتی و بازدیدکنندگان، فروشگاهها، و پارکینگ خودروها است و همچنین فضای وسیعی به فضای سبز اختصاص داده شده است.
این ساختمان از نظر فنی و زیستمحیطی به شکلی مدرن و دوستدار محیط زیست ساخته شده است. کنسولگری جدید مجهز به یک سیستم پیشرفتهی بازیافت آب است و ۱۵ درصد از نیاز برق خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین میکند که با هدف کاهش اثرات زیستمحیطی طراحی شده است. این مجتمع دارای قابلیت میزبانی از ۱۰۰۰ نفر است.
افتتاح بزرگترین کنسولگری آمریکا در اربیل، نشانهای از اهمیت روابط دولت آمریکا با اقلیم کوردستان و عراق تلقی میشود. مایک ریگز، معاون وزیر امور خارجهی آمریکا در امور مدیریت و منابع، در مراسم افتتاحیه اظهار داشت که این ساختمان "گواه بر ارزش رابطهی میان ایالات متحده و اقلیم کوردستان" است و تعهد واشنگتن به مشارکت طولانیمدت با منطقه را نشان میدهد. همچنین، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، افتتاح این کنسولگری را "فاز جدیدی" در روابط اربیل با واشنگتن دانست که بر پایه اعتماد و همکاری مشترک استوار است. مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، نیز این ساختمان را به "کوهی استوار و تزلزلناپذیر در اربیل" تشبیه کرد که نمادی از "پیوندهای قدیمی و مستحکم" میان اربیل و واشنگتن است.