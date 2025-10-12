پارت دموکرات کوردستان ضامن حفظ کوردستان است

مسئول شعبه‌ی دوم پارت دموکرات کوردستان تأکید کرد که هر زمان پارت دموکرات کوردستان قدرتمند باشد، اقلیم کوردستان نیز قدرتمند خواهد بود

زانا ملا خالد، مسئول شعبه‌ی دوم پارت دموکرات کوردستان، روز یکشنبه، ۱۲ (تاریخ میلادی و شمسی نامشخص است) به کوردستان۲۴ گفت: "ذهنیت حاکم بر عراق کنونی، مرکزی است نه فدرالی، و این انتخابات برای تمامی ملت کورد و همه‌ی احزاب سیاسی اهمیت دارد."

وی افزود: "هر زمان پارت دموکرات کوردستان قدرتمند باشد، آرمان کورد نیز قدرتمند خواهد بود. در گذشته نیز هر طرفی که قصد از بین بردن آرمان برحق ملت کورد را داشته، تیری به سوی پارت دموکرات کوردستان نشانه رفته است، زیرا ما صاحب‌اختیار این آرمان هستیم."

زانا ملا خالد همچنین گفت که مسرور بارزانی نماینده‌ی پارت دموکرات کوردستان در دولت اقلیم کوردستان بوده و دیدگاه‌ها و سیاست‌های این حزب را اجرا کرده است. وی اظهار داشت: "کارهای پارت دموکرات کوردستان در حاکمیت آنقدر زیاد است که فرصت پرداختن به سایر احزاب را نداریم. در عین حال، تصمیم گرفته‌ایم که یک کارزار انتخاباتی آرام داشته باشیم."

مسئول شعبه‌ی دوم پارت دموکرات کوردستان تأکید کرد که شهروندان اقلیم کوردستان خواهان امنیت و حفاظت هستند و بی‌شک این امنیت و حفاظت را پارت دموکرات کوردستان فراهم می‌کند. وی افزود: "تاریخ گواه است و تصمیم خواهد گرفت که پارت دموکرات کوردستان در خط مقدم فداکاری برای کوردستان قرار دارد."

او همچنین گفت: "تنها حزبی که با مقاومت باقی مانده و از مسئولیت شانه خالی نکرده، پارت دموکرات کوردستان است. اتحادیه‌ی میهنی کوردستان نمی‌خواهد اقلیم کوردستان قدرتمند باشد."

زانا ملا خالد از قباد طالبانی انتقاد کرد و گفت: "او باید از مسرور بارزانی، نخست‌وزیر، به دلیل پروژه‌ی روشنایی تشکر کند که به او امکان می‌دهد در مقابل دوربین‌ها به تبلیغات انتخاباتی بپردازد."