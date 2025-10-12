مقام ارشد اقلیم کوردستان مذاکرات جاری در مورد درآمدهای غیرنفتی را تایید کرد

8 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – ریباز حملان، مشاور مالی نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه ۱۲ اکتبر، اعلام کرد که مذاکرات بین اربیل و بغداد در مورد درآمدهای غیرنفتی اقلیم کوردستان ادامه دارد.

حملان به کوردستان۲۴ گفت که حقوق ماهانه کارکنان دولت اقلیم کوردستان این هفته، مطابق با وعده محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، پرداخت خواهد شد.

او توضیح داد که «۱۲۰ میلیارد دینار درآمد غیرنفتی موجود است. با این حال، هر زمان که شورای وزیران عراق رسما از وزارت دارایی درخواست کند که درآمد اقلیم کوردستان را ارسال کند، بانک مرکزی اربیل ۱۲۰ میلیارد دینار واریز خواهد کرد.»

حملان همچنین از برخی جناح‌های سیاسی در اقلیم کوردستان انتقاد کرد و اظهار داشت که به جز پارت دموکرات کوردستان، همه احزاب دیگر موضوع حقوق اقلیم را به بغداد واگذار کرده‌اند. او استدلال کرد که اگر این احزاب اختلافات سیاسی را کنار می‌گذاشتند و در داخل با هم همکاری می‌کردند، بغداد نفوذی که اکنون بر اقلیم دارد را نداشت.

حملان با تاکید بر نقش پارت دموکرات کوردستان در حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی اقلیم افزود:«بقای اقلیم کوردستان تا حد زیادی توسط پارت دموکرات کوردستان تضمین شده است.»

حملان در مورد روابط با بغداد، از نخست وزیر سودانی ابراز ناامیدی کرد و گفت که او به تعهدات و حمایت‌های پرزیدنت مسعود بارزانی و مسرور بارزانی، نخست وزیر، وفادار نمانده است.

حملان همچنین در مورد استعفای قبلی خود از سمت معاون وزیر دارایی صحبت کرد و خاطرنشان کرد که اگر سودانی به حقوق اساسی اقلیم کوردستان احترام می‌گذاشت و به وعده‌های خود عمل می‌کرد، استعفا نمی‌داد.

در 7 اکتبر، نخست وزیر سودانی با فواد حسین، وزیر امور خارجه، بنگین ریکانی، وزیر آبادانی، مسکن و شهرداری‌ها و خالد شوانی، وزیر دادگستری، دیدار کرد تا سازوکارهای پرداخت حقوق ماه اوت به کارکنان دولت در اقلیم کوردستان را بررسی کند.

در این جلسه، چالش‌های مالی جاری پیش روی اقلیم کوردستان و لزوم پایبندی بغداد به تعهداتش مورد تاکید قرار گرفت. علیرغم این بحث‌ها، عدم اقدام مشخص، بی‌اعتمادی بین مقامات کورد را عمیق‌تر کرده است.

ب.ن